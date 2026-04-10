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Betrüger Bande Ferienwohnungen
© LPD Wien

1 Frau und 10 Männer

Bestell-Bande schädigte von Wien aus 311 Firmen!

10.04.26, 11:10
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Dreisten und nimmersatten Betrügern wurde jetzt das Handwerk gelegt: Ein Österreicher setzte im ziemlich ausgeklügelten Zusammenspiel mit zehn Rumänen seit 2023 mehr als 1.300 Betrugshandlungen - von Ferienwohnungen in Wien aus.

Wien. Wie die Exekutive bekannt gibt, ist es Beamten des Kriminalreferats Josefstadt und der Polizeiinspektion Otto-Wagner-Platz nach intensiven und akribischen Ermittlungen gelungen, eine Tätergruppierung zu stoppen, die mutmaßlich aus elf Komplizen im Alter von 19 bis 50 Jahren besteht. Drei wurden geschnappt, acht sind noch flüchtig.

Betrüger Bande Ferienwohnungen
© LPD Wien

Die Betrüger-Clique soll seit zweieinhalb Jahren in unterschiedlicher Zusammensetzung jeweils zu zweit oder zu dritt von Bukarest nach Wien gereist sein und hier über booking.com oder AirBnB Wohnungen angemietet haben - während sie E-Mail-Adressen unter Verwendung von Wertkartenmobiltelefonen erstellt haben. Über diese so konstruierten anonymen Accounts bestellten sie dann Waren an verschiedene Abholstationen in der Bundeshauptstadt, um sie zunächst in den Ferienunterkünften zu bunkern. Anschließend wurden die Produkte, ohne dass sie bezahlt wurden, nach Bukarest gebracht und dort auf einem Großhandelsschwarzmarkt verkauft.

Betrüger Bande Ferienwohnungen
© LPD Wien
 

Bei der Beute handelt es sich um Spirituosen, diverse Präparate, Lebens- und Genussmittel, Naturkosmetikprodukte, Kleidung sowie Energieträger. Insgesamt konnten 13 Tatorte in Wien sowie drei weitere in Deutschland ermittelt werden. Im Zuge der Erhebungen wurden zudem 13 Datenträger beschlagnahmt und ausgewertet. Dabei stellte sich heraus, dass 48 E-Mail-Adressen, 56 Telefonnummern unter Verwendung von Wertkartenmobiltelefonen sowie elf Benutzerkonten eines Paketzustellers verwendet worden sein sollen. Der Schaden beläuft sich auf rund 160.000 Euro. Insgesamt wurden 311 Firmen geschädigt.

Zwei der elf mutmaßlichen Täter konnten Beamte des Stadtpolizeikommandos Josefstadt nach dem Tipp von einem Geschädigten in Simmering auf frischer Tat betreten und festnehmen. Dabei wurden neun Pakete mit mehreren Mobiltelefone und einem Tablet sichergestellt. Ein Komplize wurde in Rumänien gefasst, die anderen acht werden noch gesucht.

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