MS Ana - ältestes Schifferl auf der Donau versenkt

Das älteste Passagierschiff(erl) auf der Donau wurde von unbekannten Vandalen versenkt - der Hausbootteil bzw. die dazugehörige Fähre ist verschwunden, vermutlich ebenfalls zerstört und abgetrieben.

Der betroffene Kapitän - schon mit 14 Schiffsjunge - Franz Schierau. Ihm gehört die „Frederic Mistral“ und die 1894 erbaute „MS ANA“, das älteste Passagierschiff auf der Donau. © ORF Wien

Wien. Unbekannte Täter sollen am Osterwochenende die 1894 erbeute "MS Ana" versenkt und eine Fähre entwendet haben. Die Feuerwehr barg das ungefähr zwölf Meter lange Schiff am Montag und hob es auf den Treppelweg, bestätigt Feuerwehrsprecher Jürgen Figerl. "Ich bin vom Osterurlaub zurückgekommen und hab die Ana an Land vorgefunden", sagte der Besitzer, Kapitän Franz Scheriau, der APA. Er hat bei der Polizei Anzeige erstattet - Ermittlungen laufen.

Der pensionierte Kapitän Scheriau betreibt und bewohnt das Wiener Schiffmuseum an der Donau in der Kuchelau. Sein Hausboot ist die "Frederic Mistral", ein 1914 erbautes Dampfschiff. Zum Museum gehört auch die im Jahr 1894 erbaute "MS Ana", das älteste Passagierschiff auf der Donau, zugelassen für zwölf Personen.

"Wir wurden am Ostermontag gegen 7.30 Uhr von der MA 45 informiert, dass ein Schiff auf Grund liegt", heißt es von Seiten der Fueerwehr. Nur noch eine Mastspitze ragte aus dem Wasser. Feuerwehrtaucher befestigten Hebetonnen am Rumpf und machten das Schiff schwimmfähig. Mit einem Feuerwehrboot wurde es zur nächsten Einsetzstelle gebracht und dort von einem Feuerwehrkran auf den Treppelweg gehoben und gesichert abgestellt.

"Das Schiff hat kein Loch, es kann nicht von selbst gesunken sein", sagte Scheriau. Er hofft nun auf Hinweise, wer sein Boot versenkt und die Fähre Novara entwendet hat. Den Wert der "MS Ana", die er eigentlich verkaufen wollte, beziffert er mit 100.000 Euro, die Fähre soll rund 30.000 Euro wert sein.