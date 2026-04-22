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Kiefer Sutherland bringt die Hits von Ozzy und Phil Collins nach Wien
© Facebook

oe24-Konzert

Kiefer Sutherland bringt die Hits von Ozzy und Phil Collins nach Wien

Von
22.04.26, 12:09
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Hollywood-Alarm in Wien: Am 30. April holt oe24 Kiefer Sutherland in die SimmCity. Auf der Setlist stehen die ersten Hörproben der erst für 29. Mai erwarteten neuen CD „Grey“ und Klassiker von Phil Collins, Garbage und Ozzy Osbourne!  

„Ich mache ehrliche Countrymusik und singe fast nur über Whisky" Hollywoodstar Kiefer Sutherland mischt seit 2016 auch die Musik-Szene auf. "Das ist viel mehr als ein Hobby. Sonst hätte ich mir nicht schon drei Alben und an die 500 Konzerte angetan!" Jetzt legt er mit dem großen oe24-Konzert nach. Am 30. April rockt Sutherland die SimmCity. Die letzten Karten für den „Saitensprung“ der rockenden Hollywood-Legende gibt’s bei oeticket und ticket24.at

Kiefer Sutherland bringt die Hits von Ozzy und Phil Collins nach Wien
© Barracuda Music

Kiefer Sutherland bringt die Hits von Ozzy und Phil Collins nach Wien
© zeidler

Das bereits 8. Österreich-Konzert verspricht ein hochklassiges Programm, denn neben der Essenz der vorangegangenen Alben „Bloor Street“, „Down in a Hole“ und „Reckless & Me“ liefert Kiefer auch die ersten Hörproben der für 29. Mai erwarteten neuen CD „Grey“. Und das nicht nur mit der neuen Single „Simpler Time“, sondern mit gleich 9 unveröffentlichten Songs.

Kiefer Sutherland bringt die Hits von Ozzy und Phil Collins nach Wien
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Nicht die einzigen Leckerbissen, die Sutherland bei seinem Wien-Comeback („Ich habe ja in den 90er-Jahren für den Dreh von ,Drei Musketiere‘ mehr als drei Monate bei euch gelebt und mich sofort in Wien verliebt!“) auf die 19 Song starke Setlist setzt. Schon bei den Konzerten in Oslo oder Stockholm überraschte der „24“-Star auch mit Coverversionen von Garbage („Only Happy When It Rains“) oder „Phil Collins („In The Air Tonight“). Dazu stimmte Sutherland mit „See You On The Other Side” auch ein bewegendes Tribut für Ozzy Osbourne an. Auch beim Wien-Konzert will er vor der Black Sabbath-Legende den Hut ziehen.

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