Gewinnspiel: oe24 bringt sie zu Kiefer Sutherland

Das Gewinnspiel endet am 22. April um 12.00 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barablöse der Gewinne ist nicht möglich. Der/die Gewinner:in wird per Mail verständigt. oe24.at wünscht viel Glück!

„Ich habe ja in den 90er-Jahren für den Dreh von ,Drei Musketiere‘ mehr als drei Monate bei euch gelebt und mich sofort in Wien verliebt: Ihr schafft es die glorreiche Vergangenheit zu bewahren und trotzdem so unglaublich modern zu sein.“ Kiefer Sutherland öffnet sein rot-weiß-rotes Herz und hat jetzt wieder Wien im Visier. Am 30. April rockt er sein oe24-Konzert unter dem Motto „Love Will Bring You Home“ in der Simm City. „Ich mache ehrliche Countrymusik und singe fast nur über Whisky,“ gibt er dafür die Direktiven! Und weiter: „"Das ist viel mehr als ein Hobby. Sonst hätte ich mir nicht schon drei Alben und an die 500 Konzerte angetan!"

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Gilt Sutherland in Hollywood dank TV- und Kino-Hits wie „24“, „Young Guns“ oder „Flatliners“ als Fixgröße, so sieht er sich im Musik-Business freilich als Spätberufener: „Es mussten zuerst etliche schlechte Songs aus mir raus, bevor ich mich damit auch an die Öffentlichkeit traute. Außerdem braucht man zum Songschreiben Lebenserfahrung. Und eine dicke Haut gegen Kritik: Ich bin jetzt an einem Punkt in meinem Leben angekommen, wo ich mir nichts mehr scheiße!“

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Die Fans gehen mit ihm d'accord: Die Debut-CD „Down In A Hole“ kletterte 2016 bis auf Platz 35 der US-Charts hoch „ Reckless & Me“schaffte es 2019 in England sogar in die Top-10 und mit „Bloor Street“ holte er 2022 Platz 1 der Americana and Country Charts .Am 29. Mai lässt er das neue Album „Grey“ folgen. Die allerersten Hörproben gibt’s beim Wien-Konzert. Auch die neue Single „Simpler Time“.

Mit oe24 sind sie beim „Saitensprung“ von Hollywood-Legende Kiefer Sutherland live dabei. Auf oe24 verlosen wir jetzt 2x2 Tickets für das Wien-Konzert „Love Will Bring You Home“ am 30.April in der Simm City. Gleich reinklicken.