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Nach Pleiten gegen Österreich und Deutschland: Ghana-Trainer Otto Addo gefeuert
© Getty

Kurz vor der WM

Nach Pleiten gegen Österreich und Deutschland: Ghana-Trainer Otto Addo gefeuert

31.03.26, 07:54
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Das 1:2 am Montag gegen Deutschland war die entscheidende Pleite zu viel: Otto Addo ist ab sofort nicht mehr Nationaltrainer von Ghana. Der Verband zog nach einer Niederlagen-Serie die Konsequenzen. 

Nach den jüngsten Pleiten gegen Österreich (1:5) und Deutschland (1:2) reagierte der ghanaische Fußballverband GFA prompt. In einer offiziellen Erklärung hieß es, dass man sich mit sofortiger Wirkung vom Cheftrainer getrennt habe. Der Verband dankte Addo für seinen Beitrag und kündigte an, die neue technische Ausrichtung der Nationalmannschaft zu gegebener Zeit bekanntzugeben.

Otto Addo war seit September 2021 für das Team tätig, zunächst als Co-Trainer und ab Februar 2022 als Chefcoach. Nach einer Unterbrechung kehrte er im März 2024 zurück. Die Bilanz seiner zweiten Amtszeit liest sich jedoch ernüchternd: Von 22 Spielen konnte Ghana unter seiner Leitung nur acht gewinnen. Zuletzt kassierte die Mannschaft vier Niederlagen in Folge, was den Druck auf den 50-Jährigen massiv erhöhte.

Nach 1:5 in Wien schwer angezählt

Bereits vor dem Spiel gegen Deutschland zeigte sich Addo realistisch bezüglich seiner Situation. Er betonte, dass sein Job immer in Gefahr sei, er aber stets sein Bestes gebe. „Die Entscheidung treffen andere“, hielt er fest. Diese Entscheidung ist nun gefallen. Damit wird Addo, der Ghana bereits bei der WM 2022 in Katar betreute, beim kommenden Großturnier im Sommer nicht mehr an der Seitenlinie stehen.

Für das Team aus Ghana geht es nun darum, rechtzeitig vor der Weltmeisterschaft im Juni Stabilität zu finden. Ein Nachfolger für den ehemaligen Profi, der in seiner Karriere auch beim BVB und HSV aktiv war, wurde vom Verband noch nicht präsentiert.

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