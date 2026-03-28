DAS sind die billigsten Tankstellen Österreichs

Wer beim Tanken in Österreich sparen will, muss genau hinschauen. oe24 zeigt die aktuell billigsten Tankstellen in Österreich.
Samstag ist ein idealer Tag für den Preisvergleich, da die Preise am Wochenende meist stabil bleiben. Erst am Montag um 12:00 Uhr dürfen die Tankstellen laut der aktuellen Verordnung ihre Preise wieder anheben.
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oe24 zeigt die billigsten Tankstellen für Benzin und Diesel in allen neun österreichischen Bundesländern.
Das sind die billigsten Benzin-Tankstellen in allen neun österreichischen Bundesländern:
- Wien: TurmölQuick - € 1,809, Adresse: Altmannsdorfer Straße 96, 1120 Wien
- Burgendland: Genol - € 1,789, Adresse: Eisenstädter Straße 24, 7350 Oberpullendorf
- Niederösterreich: Eni - € 1,808, Adresse: Schulze Delitzsch-Straße 2, 3100 St. Pölten
- Oberösterreich: Turmöl Quick - € 1,864, Adresse: Hammerschmiede 3, 4048 Puchenau
- Kärnten: DISKONT Tankstelle - € 1,849, Adresse: Ossiacher See Straße 0, 9521 Treffen
- Salzburg: Lagerhaus - € 1,859, Adresse: Bahnhofstraße 10, 5541 Altenmarkt
- Steiermark: Sprint-Landforst - € 1,831, Adresse: Leobner Straße 9, 8720 Knittelfeld
- Tirol: u.a. Disk - € 1,864, Adresse: Langer Weg 8, 6020 Innsbruck
- Vorarlberg: Wälderhaus Tankstelle - € 1,870, Adresse: Wilbinger 662, 6870 Bezau
Das sind die billigsten Diesel-Tankstellen in allen neun österreichischen Bundesländern:
- Wien: Turmöl Quick - € 2,104, Adresse: Altmannsdorfer Straße 96, 1120 Wien
- Burgendland: Genol - € 2,089, Adresse: Eisenstädter Straße 24, 7350 Oberpullendorf
- Niederösterreich: u.a. Genol - € 2,099, Adresse: Obere Hauptstraße 41, 3071 Böheimkirchen
- Oberösterreich: eww-Tankstation - € 2,155, Adresse: Wiesenstraße 39, 4600 Wels
- Kärnten: DISKONT Tankstelle - € 2,143, Adresse: Ossiacher See Straße 0, 9521 Treffen
- Salzburg: u.a. OMV Fast Lane - € 2,179, Adresse: Wagrainer Straße 11, 5600 St. Johann im Pongau
- Steiermark: Sprint-Landforst - € 2,135, Adresse: Leobner Straße 9, 8720 Knittelfeld
- Tirol: u.a. Avanti - € 2,229, Adresse: Andechsstraße West 86, 6020 Innsbruck
- Vorarlberg: Johann Meusburger GmbH - € 2,089, Adresse: Zeihenbühl 396 Lingenau
(Angaben laut ÖAMTC, Samstag Abend)