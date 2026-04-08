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Trudeau und Perry
© Instagram/katyperry

"Super bodenständig"

Trudeau-Sohn spricht über seine neue Stiefmama Katy Perry

08.04.26, 22:51
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US-Popstar Katy Perry kommt offenbar gut in der Familie ihres Freundes Justin Trudeau an.

"Sie ist super nett, sie ist super bodenständig und mein Vater ist glücklich", sagte Xavier Trudeau, der Sohn des ehemaligen kanadischen Premierministers, im Podcast "Can't be censored". Der 18-Jährige, der eine Karriere als Sänger anstrebt, lasse sich auch Tipps von der erfolgreichen Sängerin geben. "Sie gibt mir immer gern Ratschläge oder sagt mir, was ich ändern sollte", so Trudeau.

Xavier Trudeau

Im Podcast "Can’t Be Censored" spricht Trudeaus Sohn Xavier über seine neue Stiefmama Katy Perry.

© Youtube/Can’t Be Censored, Screenshot

Katy Perry ("I Kissed a Girl") und Justin Trudeau hatten ihre Beziehung im vergangenen Jahr öffentlich gemacht. Der 54-jährige Trudeau hatte im August 2023 die Trennung von Sophie Grégoire nach rund 18 Jahren Ehe bekanntgegeben. Mit der bekannten Fernsehjournalistin hat Trudeau drei Kinder im Alter von 18, 17 und 12 Jahren. Perry (41) war zuvor mit dem britischen Schauspieler Orlando Bloom zusammen, mit dem sie eine Tochter im Alter von fünf Jahren hat.

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