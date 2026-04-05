So reagiert ZDF auf Hasskommentare gegen Collien Fernandes

Die Hasskommentare gegen Collien Fernandes nehmen kein Ende. Nun musste auch der offizielle Instagram-Account von "Das Traumschiff" dagegen eingreifen.

Am Ostersonntag reist "Das Traumschiff" nach Island. Die Episode handelt von der Beziehung zweier Frauen. Doch anstatt über die neue Folge wird im Vorfeld hauptsächlich über ein Thema diskutiert: die Hasskommentare gegen Collien Fernandes (44).

Collien Fernandes forderte zuletzt härtere Strafen für digitalisierte sexuelle Gewalt. Viele Fans unterstützen ihren Einsatz und zeigen sich solidarisch.

ZDF schaltet Kommentare aus

Trotzdem sammeln sich immer wieder Hasskommentare gegen Fernandes. Das ZDF musste sogar die Kommentare unter den neuesten "Das Traumschiff"-Postings in den sozialen Medien ausschalten.

Sie erklären: "Leider kam es vermehrt zu Kommentaren, die nicht im Zusammenhang mit der Produktion standen. Wir haben uns daher entschlossen, die Kommentarfunktion zu deaktivieren."

Crew und Gäste entdecken Island

Die Crew und die Gäste erleben in der neuesten Folge eine unvergessliche Reise nach Island. Die zwei Alleinreisenden Dominik Dahlke und Nikolaus Andresen erfahren auf der Insel, dass sie Halbbrüder sind. Zusätzlich hat ihr Vater nicht nur ein geheimes Doppelleben gehabt, sondern ihnen ein Ferienhaus am Fjord hinterlassen.

Ebenfalls mit an Bord sind Evelyn Küpper und ihre Enkelin Ronja. Dabei trifft Evelyn auf Island ihre alte Liebe Antonia, auch Toni genannt, wieder. Obwohl sie sich jahrzehntelang nicht mehr gesehen haben, ist die gemeinsame Verbundenheit schnell wieder da. Toni fragt sogar Evelyn, ob sie mit ihr auf Island bleiben möchte. Dabei fühlt sich Evelyn zwischen ihren alten und neuen Gefühlen hin- und hergerissen.

Dr. Jessica Delgado (Collien Fernandes) will mit Hanna Liebhold bei einer gemeinsamen Wanderung Island entdecken. Ihre männlichen Kollegen Kapitän Max Parger und Staff-Kapitän Martin Grimm machen sich über ihre Zweifel an den isländischen Mythen lustig. Doch bei der Wanderung verirren sich die beiden.