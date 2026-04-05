FPÖ-Berater erhebt Plagiats-Vorwurf gegen Cosmo

In wenigen Wochen ist es soweit, dann kommt der ESC nach Wien und Cosmo will nach JJ den Titel für Österreich verteidigen. FPÖ-Berater Heimo Lepuschitz erhebt jetzt Plagiatsvorwürfe gegen unseren ESC-Star.

Mit seinem Song "Tanzschein" will Cosmo in Wien glänzen und den ESC-Titel für Österreich verteidigen.

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Als JJ-Nachfolger tritt er freilich in große Fußstapfen.

Plagiats-Vorwürfe

Der FPÖ-Berater Heimo Lepuschitz erhebt jetzt Vorwürfe gegen Cosmo und prognostiziert dem Sänger Ungemach.

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Auf X schreibt Lepuschitz: "Plagiat? Österreichs Song Contest Vertreter Cosmo könnte sehr irdische Probleme bekommen."

Hit "Satisfaction" von Benny Benassi

Lepuschitz' Plagiatsvorwürfe beziehen sich auf Ähnlichkeiten zwischen Cosmos Song "Tanzschein" und dem Hit "Satisfaction" von Benny Benassi aus dem Jahr 2002. Das Stück war Benassis erfolgreichster Song und machte den DJ aus Italien weltbekannt. Im August 2014 war er mit 382.000 verkauften Einheiten die 54. meistverkaufte Single des 21. Jahrhunderts in Frankreich. Der Song gilt als Vorreiter des Electro House.

Hat sich Cosmo für seinen Hit beim italienischen DJ bedient? Wenn es nach Lepuschitz geht, ja.