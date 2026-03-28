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Zeitumstellung
© Getty Images

Keine Sommerzeit

Warum DIESE Länder die Zeitumstellung abgeschafft haben

28.03.26, 21:22
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Während in Europa noch immer zweimal im Jahr an der Uhr gedreht wird, haben viele Länder längst darauf verzichtet. Der Grund dafür ist kein Zufall, sondern eine Mischung aus klaren Nachteilen und enttäuschten Erwartungen. 

Ursprünglich wurde die Zeitumstellung eingeführt, um Energie zu sparen. Durch mehr Tageslicht am Abend sollte weniger künstliches Licht benötigt werden. Doch genau dieser Effekt bleibt oft aus. Studien zeigen, dass zwar abends weniger Strom verbraucht wird, dafür aber in den dunkleren Morgenstunden mehr geheizt und beleuchtet wird. Am Ende gleicht sich das aus, ein echter Spareffekt entsteht kaum.

Für viele Länder war genau das ein entscheidender Grund, die Zeitumstellung wieder abzuschaffen.

Belastung für die Gesundheit

Ein weiterer zentraler Punkt ist die Auswirkung auf den Körper. Die Zeitumstellung bringt den Biorhythmus durcheinander und kann zu Müdigkeit, Schlafproblemen und Konzentrationsschwierigkeiten führen. In einigen Ländern wurde sogar argumentiert, dass die Umstellung langfristig die Leistungsfähigkeit senkt und gesundheitliche Probleme verstärken kann. Genau deshalb entschieden sich Staaten wie die Türkei oder Russland, dauerhaft bei einer einheitlichen Zeit zu bleiben.

Viele Länder setzen auf eine fixe Zeit

Immer mehr Staaten haben sich deshalb entschieden, das Hin und Her zu beenden. Die Idee dahinter ist einfach: Eine feste Zeit sorgt für mehr Stabilität im Alltag und weniger Belastung für Menschen und Wirtschaft.

Hier wurde die Umstellung abgeschafft: 

  • Russland
  • Türkei
  • Uruguay
  • Aserbaidschan
  • Iran
  • Jordanien
  • Syrien
  • Namibia 
  • Mexiko: Seit 2022 verzichten die meisten Regionen Mexikos auf die Zeitumstellung, mit Ausnahme einiger Grenzgebiete zu den USA. 
  • Brasilien
  • China 
  • Indien 
  • Japan 
  • Südkorea 
  • Australien: In Australien verzichten die Bundesstaaten Queensland, Westaustralien und das Northern Territory auf die Zeitumstellung.  

In Österreich gab es übrigens auch nicht immer die Sommerzeit. Diese wurde erst 1980 eingeführt. 

Die Zeitumstellung sollte ursprünglich Vorteile bringen, doch viele dieser Erwartungen haben sich nicht erfüllt. Fehlende Energieeinsparungen, gesundheitliche Probleme und organisatorischer Aufwand haben dazu geführt, dass zahlreiche Länder das System bereits abgeschafft haben. Während anderswo längst Ruhe eingekehrt ist, wird in Europa noch immer diskutiert.

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