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Carboloading leicht gemacht: Die leckersten Rezepte vor dem (Halb-)Marathon
© Getty Images

Fit für den Lauf

Carboloading leicht gemacht: Die leckersten Rezepte vor dem (Halb-)Marathon

08.04.26, 13:06
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Monatelang trainiert, unzählige Kilometer gesammelt und jetzt steht er kurz bevor: Ihr großer (Halb-)Marathon. Jetzt spielt vor allem eines eine entscheidende Rolle: die richtige Ernährung. Wir haben hier die besten kohlenhydratreichsten Rezepte für Sie.

Beim Carboloading geht es darum, die Glykogenspeicher Ihres Körpers maximal aufzufüllen. Klingt technisch, ist aber eigentlich ganz einfach: Sie essen bewusst mehr Kohlenhydrate, damit Ihr Körper am Tag des (Halb-)Marathons genug Energie hat. 

1. Kokos-Milchreis mit Mango 

Carboloading leicht gemacht: Die leckersten Rezepte vor dem (Halb-)Marathon
© Getty Images

Zutaten (4 kleine Portionen)

  • 250 g Milchreis
  • 750 ml Pflanzenmilch
  • 250 ml Kokosmilch
  • 1 Prise Salz
  • Vanille
  • 200 g Mango

Topping:

  • Kokoschips
  • frische Minze 

Zubereitung:

  1. Milchreis mit Pflanzen- und Kokosmilch aufkochen und anschließend sanft köcheln lassen.
  2. Danach quellen lassen.
  3. Mango schneiden oder pürieren, Kokoschips rösten und alles schichten. 

Tagliatelle mit Lachs und Spinat

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© Getty Images

Zutaten (2 Portionen)

  • 120 g Tagliatelle
  • 2 Lachsfilets
  • 500 g Spinat
  • Zwiebel, Knoblauch
  • Crème légère
  • Gewürze, Zitronensaft

Zubereitung

  1. Nudeln kochen, Lachs anbraten und zerpflücken.
  2. Spinat mit Zwiebel und Knoblauch dünsten, mit Crème légère verfeinern.
  3. Alles vermengen und abschmecken. 

Pasta Caprese

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Zutaten (2 Portionen)

  • 250 g Nudeln
  • 100 g Tomaten
  • 1 Mozzarella
  • Basilikum
  • Pinienkerne
  • Parmesan 

Zubereitung:

  1. Nudeln kochen.
  2. Tomaten und Pinienkerne anrösten und dann Nudeln dazugeben.
  3. Mozzarella und Basilikum unterheben, mit Parmesan servieren. 

 

Leicht verdauliche Kohlenhydrate für die letzten Tage vor dem Marathon.

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