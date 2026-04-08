Carboloading leicht gemacht: Die leckersten Rezepte vor dem (Halb-)Marathon

Monatelang trainiert, unzählige Kilometer gesammelt und jetzt steht er kurz bevor: Ihr großer (Halb-)Marathon. Jetzt spielt vor allem eines eine entscheidende Rolle: die richtige Ernährung. Wir haben hier die besten kohlenhydratreichsten Rezepte für Sie.
Beim Carboloading geht es darum, die Glykogenspeicher Ihres Körpers maximal aufzufüllen. Klingt technisch, ist aber eigentlich ganz einfach: Sie essen bewusst mehr Kohlenhydrate, damit Ihr Körper am Tag des (Halb-)Marathons genug Energie hat.
1. Kokos-Milchreis mit Mango
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Zutaten (4 kleine Portionen)
- 250 g Milchreis
- 750 ml Pflanzenmilch
- 250 ml Kokosmilch
- 1 Prise Salz
- Vanille
- 200 g Mango
Topping:
- Kokoschips
- frische Minze
Zubereitung:
- Milchreis mit Pflanzen- und Kokosmilch aufkochen und anschließend sanft köcheln lassen.
- Danach quellen lassen.
- Mango schneiden oder pürieren, Kokoschips rösten und alles schichten.
Tagliatelle mit Lachs und Spinat
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Zutaten (2 Portionen)
- 120 g Tagliatelle
- 2 Lachsfilets
- 500 g Spinat
- Zwiebel, Knoblauch
- Crème légère
- Gewürze, Zitronensaft
Zubereitung
- Nudeln kochen, Lachs anbraten und zerpflücken.
- Spinat mit Zwiebel und Knoblauch dünsten, mit Crème légère verfeinern.
- Alles vermengen und abschmecken.
Pasta Caprese
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Zutaten (2 Portionen)
- 250 g Nudeln
- 100 g Tomaten
- 1 Mozzarella
- Basilikum
- Pinienkerne
- Parmesan
Zubereitung:
- Nudeln kochen.
- Tomaten und Pinienkerne anrösten und dann Nudeln dazugeben.
- Mozzarella und Basilikum unterheben, mit Parmesan servieren.
Leicht verdauliche Kohlenhydrate für die letzten Tage vor dem Marathon.