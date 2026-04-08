2. Baby: Silbermond-Sängerin Stefanie Kloß (41) ist erneut schwanger!

Stefanie Kloß und Gitarrist Thomas Stolle erwarten noch heuer ihr zweites Kind. Auf Instagram gewährte die Sängerin einen ersten Blick auf ihren Babybauch.

Das ist der wohl schönste „Neuanfang“ für die deutsche Pop-Rock-Sensation Silbermond: Stefanie Kloß und ihr Lebensgefährte, Gitarrist Thomas Stolle, schweben erneut im Elternglück. Mit einem charmanten Posting via Instagram lüftete die Band das süße Geheimnis um die 41-jährige Sängerin und bestätigte, dass die Familie bald Zuwachs bekommt.

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Es war ein Bild mit Seltenheitswert, das die Fans am heutigen Mittwoch in Verzückung versetzte. Das Foto zeigt eine sichtlich glückliche Stefanie Kloß in schlichter schwarzer Kleidung, unter der sich jedoch eine unübersehbare Wölbung abzeichnet. Mit einem Augenzwinkern und der Bildunterschrift „Glas leer, Bauch voll“ kommentierte die Band den Schnappschuss, auf dem die Frontfrau lächelnd mit Glas und Strohhalm posiert.

Ein eingespieltes Team – privat wie beruflich

Für Stefanie Kloß und Thomas Stolle (42) ist es das zweite gemeinsame Kind. Das Paar, das bereits seit 2010 offiziell liiert ist, krönte seine Liebe erstmals im April 2018 mit der Geburt eines Sohnes. Damals teilten sie ihr Glück mit einem berührenden Foto einer kleinen Babyhand, betonten jedoch zeitgleich, wie wichtig ihnen die Privatsphäre ihres Nachwuchses ist – eine Linie, der die Musiker bis heute treu geblieben sind.

In den Kommentaren unter dem aktuellen Posting überschlagen sich die Glückwünsche der Anhänger. Es scheint, als gönne ganz Deutschland und Österreich der sympathischen Wahl-Berlinerin diese besondere Auszeit. "Wie schön! Herzlichen Glückwunsch" und "OMG, ich bin gerade im Kaufland und wäre fast umgefallen", liest man hier unter anderem.

Konzertpause bis zum großen Jubiläum 2027

Das Timing für den Nachwuchs könnte kaum besser gewählt sein. Nachdem Silbermond mit ihrem Album „Auf auf“ (2023) und der darauffolgenden Tournee die Hallen gefüllt hatten, verordnete sich die Gruppe eine bewusste Schaffenspause. Für das Jahr 2026 sind keine Live-Auftritte geplant, was den werdenden Eltern Raum gibt, sich voll und ganz auf das Familienglück zu konzentrieren.

Doch ein Ende von Silbermond ist nicht in Sicht – im Gegenteil: Erst im Januar meldete sich die Formation rund um Stefanie, Thomas, Johannes Stolle und Andreas Nowak aus ihrer „kleinen Auszeit“ zurück und versicherte den Fans, dass es ihnen hervorragend gehe. Das Jahr 2027 markiert einen Meilenstein in der Bandgeschichte. Silbermond feiert ihr 25-jähriges Bestehen.

Bis Stefanie Kloß wieder vor zehntausenden Menschen auf der Bühne steht und ihre kraftvolle Stimme erhebt, wird sie sich nun erst einmal der wohl schönsten Rolle widmen, die das Leben zu bieten hat. Wir gratulieren herzlich zum Baby-Glück!