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Max Verstappen Kelly Piquet
© Getty

PS-Star wird Vater

Baby kommt: Familien-Zuwachs bei Max Verstappen

Von
06.04.26, 21:41
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Ein Jahr nach der Geburt von Tochter Lily wurde im Hause Verstappen-Piquet erneut Nachwuchs angekündigt. 

Während es für Formel-1-Superstar Max Verstappen in der Weltmeisterschaft nach 3 Rennen noch überhaupt nicht nach Wunsch läuft, schwebt er privat mit Freundin Kelly Piquet weiterhin auf Wolke 7. Vor etwa einem Jahr kam mit Tochter Lily das erste gemeinsame Kind auf die Welt. Wie nun bekannt wurde, wird die Familie schon bald um ein weiteres Kind wachsen.

Kelly, die Tochter von Rennfahrer-Legende Nelson, hat bereits ein Kind aus der Beziehung mit Verstappens ehemaligen Teamkollegen Daniil Kwiat. Ein Jahr nach ihrer Geburt kamen Kelly und Verstappen zusammen.

Freudige Baby-News

Nun wird der vierfache F1-Weltmeister auch Onkel. Denn Julia Piquet, die Schwester von Verstappens Freundin, verkündete die Baby-News via Instagram: "Das Beste kommt erst", steht unter dem Posting.

Darauf zu sehen ist sie auf einer Terrasse in Santorin stehend. Ihr Mann Daniel Suarez, der selbst in der NASCAR Cup Series als Rennfahrer aktiv ist, neben ihr mit seiner Hand auf ihrem Bauch. Auch Schwester Kelly reagierte auf die Baby-News mit einem Herz-Emoji.

Die Vorfreude im Hause Verstappen-Piquet ist groß, denn das Familienglück wird schon bald weiter wachsen.

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