Nach Ampel-Disput: Frauen prügeln sich mitten auf Fahrbahn

Zwei Frauen - eine Autofahrerin und eine Fußgängerin - hielten den Verkehr auf, als sie sich am Straßenrand eine wilde Prügelei lieferten.

Eine Autofahrerin wurde dabei gefilmt, wie sie beim Anhalten an der Ampel aus ihrem Auto stieg, eine Fußgängerin konfrontierte und dann zu einigen Schlägen ausholte. In dem Clip ist die Tür des weißen Geländewagens der Frau weit geöffnet, als sie der Frau eine Ohrfeige verpasst. Die beiden Frauen lieferten sich einen Schlagabtausch, bei dem sie sich gegenseitig schlugen, schubsten und zogen, während eine Reihe an Autofahrern zusahen.

Der Streit dauerte Berichten zufolge weniger als eine Minute, nachdem Zeugen herbeieilten, um die beiden zu trennen. Die Ursache des Streits ist nicht bekannt. Die Polizei von Victoria wurde für eine Stellungnahme kontaktiert.