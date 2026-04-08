"Dancing Stars"-Baby: ORF-Star Conny Kreuter ist schwanger

Die ORF-Sportskanone offenbarte ihr süßes Geheimnis während der Sendung "Guten Morgen Österreich" aus. Bei "Fit mit den Stars" bringt sie gleichzeitig das ganze Land morgens in Bewegung.

Sie brachte die Nation schon frühmorgens ordentlich ins Schwitzen, doch in letzter Zeit sorgte bei der beliebten „Fit mit den Stars“-Vorturnerin Conny Kreuter nicht nur ihr Training für Gesprächsstoff. Aufmerksamen Zuschauern war das kleine Bäuchlein unter dem Sportoutfit längst aufgefallen – nun herrscht Gewissheit: Die Dancing Stars-Legende erwartet erstmals Nachwuchs.

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Das morgendliche Fitness-Programm im ORF gehört für viele Österreicher mittlerweile zum Fixpunkt des Tages. Wenn Conny Kreuter mit ihrem gewohnten Wiener Schmäh und energiegeladenen Übungen zum Mitmachen motiviert, bleibt kaum ein Sofa-Besetzer ruhig sitzen. Doch diese Woche zeigte die Sportlerin auf der Matte mehr als nur Fitnessübungen.





In einem Posting schrieb sie jetzt: Nein, ich habe nicht zu viel genascht. Da wächst gerade ein kleines Menschlein heran und ich könnte nicht glücklicher und aufgeregter sein."

„Überglücklich“ in der 16. Woche

Schon seit einigen Tagen wurde in den sozialen Netzwerken gemunkelt. Wer genau hinsah, bemerkte bei den Drehungen und Dehnübungen der letzten „Fit mit den Stars“-Folge eine sanfte Wölbung, die sich trotz sportlicher Disziplin nicht wegtrainieren ließ. Die 40-Jährige bestätigte nun, was viele bereits vermuteten.

Hier kann man das Babybäuchlein bereits gut erkennen. © ORF

Gegenüber oe24 wurde die Wienerin noch deutlicher: „Ich bin in der 16. Woche und einfach nur überglücklich! Es ist das erste Kind für die sympathische Moderatorin, die damit ein ganz neues Kapitel in ihrem ohnehin schon bewegten Leben aufschlägt.

Von der Tanzfläche ins Wohnzimmer: Wer ist Conny Kreuter?

Cornelia „Conny“ Kreuter ist aus der österreichischen Medienlandschaft nicht mehr wegzudenken. Die studierte Sportwissenschaftlerin hat bewiesen, dass man Fachkompetenz perfekt mit Unterhaltung paaren kann.

Hier ein kurzer Blick auf ihre bisherige Karriere:

Dancing Stars-Wirbelwind: Bekannt wurde sie einem breiten Publikum als Profitänzerin im ORF-Ballroom. Besonders in Erinnerung blieb ihre Finalteilnahme im Jahr 2020 an der Seite von Sänger Cesár Sampson, wo sie nur knapp den Sieg verpasste.

Sport-Expertin: Als staatlich geprüfte Trainerin für Leichtathletik und Fitnesstrainerin weiß sie genau, welcher Muskel wann brennen muss.

TV-Allrounderin: Neben ihren Tanzeinsätzen moderiert sie regelmäßig Sportformate und ist seit der Corona-Pandemie eines der Gesichter von „Fit mit den Stars“ (früher „Fit mit Philipp“).





Wie geht es sportlich weiter?

Fans der morgendlichen Turnstunde müssen vorerst nicht auf ihren „Energy-Boost“ verzichten. Kreuter, die für ihren extrem fitten Lebensstil bekannt ist, wird wohl – solange es die Schwangerschaft zulässt – weiterhin für Bewegung in den heimischen Wohnzimmern sorgen. Nur die ganz intensiven Bauchmuskelübungen wird sie in nächster Zeit wohl etwas sanfter angehen oder ihren Kollegen überlassen.

Wir gratulieren der werdenden Mama herzlich und sind gespannt, ob der Nachwuchs das Rhythmusgefühl der Mutter geerbt hat!