Nach Show-Aus: Schock-Diagnose für Ekaterina Leonova: „Dringende OP notwendig!“

Die Profitänzerin erhielt "schlechte Nachrichten" von ihrem Arzt. Sie muss sich schnellstmöglich einer Operation unterziehen.

Für die erfolgsverwöhnte Profitänzerin Ekaterina „Ekat“ Leonova (38) reißen die Hiobsbotschaften nicht ab. Nachdem sie und ihr Tanzpartner, Comedian Simon Gosejohann (50), erst kürzlich das Parkett von „Let's Dance“ verlassen mussten, folgt nun der nächste Schock – diesmal abseits der Scheinwerfer. Ein dringender operativer Eingriff steht bevor.

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Beunruhigende Diagnose

Auf Instagram teilte die gebürtige Russin ein Foto direkt aus der Zahnarztpraxis. Trotz eines tapferen Victory-Zeichens in die Kamera war die Botschaft dahinter alles andere als siegreich: „Ich war beim Zahnarzt... schlechte Nachricht: Eine dringende OP ist notwendig. Ohje...“, gestand Ekat ihren Fans sichtlich mitgenommen.

Was genau den chirurgischen Eingriff erfordert, behielt die Tänzerin vorerst für sich. Fest steht jedoch: Bevor das Skalpell angesetzt werden kann, herrscht bürokratischer Stillstand. Ekat wartet derzeit noch auf notwendige Unterlagen und das grüne Licht ihrer Versicherung, was die Ungewissheit zusätzlich erschwert.





„Muss mich auskotzen“: Treffen mit Mariia Maksina

Trost suchte die 38-Jährige bei ihrer engen Freundin und „Let's Dance“-Kollegin Mariia Maksina (28). Bei einem gemeinsamen Treffen machte Ekaterina ihrem Ärger Luft: „Ich muss mich auskotzen, wie schlimm alles ist“, gab sie offen zu.

Mariia, die aktuell noch mit Schlagerstar Ross Antony (51) um den „Dancing Star“-Titel kämpft, versuchte die Situation mit Humor zu nehmen und bot scherzhaft an, die „Reparatur“ selbst in die Hand zu nehmen: „Einfach raus“, so ihr Rat, der von Ekat jedoch nur mit einem skeptischen Blick quittiert wurde.

Das harte Erbe einer schwierigen Staffel

Dass Ekaterina trotz der Sorgen „frisch“ aussieht, führt sie ironischerweise auf ihr frühes Ausscheiden aus der RTL-Show zurück. „Eine Woche macht schon viel aus“, so Ekat, fügte aber trocken hinzu: „Ich sage nicht, dass es empfehlenswert ist, rauszufliegen.“

Der Abschied am 21. März war für die ehrgeizige Tänzerin besonders schmerzhaft. Für ihre Salsa zu „Chica Mejicanita“ ernteten sie und Gosejohann vernichtende neun von 30 Punkten der Jury und landeten auch beim Zuschauer-Voting auf dem letzten Platz. Erschwerend kam hinzu, dass Ekat das Training bereits mit einer massiven Schulterverletzung bestreiten musste. Nun scheint der Körper endgültig eine Zwangspause einzufordern.