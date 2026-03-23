Vom "Dancing Star" zur Unternehmerin: Ex-ORF-Lady Nina Kraft gründet neue Agentur

Nina Kraft gehört zu den bekanntesten Gesichtern der österreichischen Medienlandschaft. Nach über 20 Jahren auf der TV-Bühne geht die gebürtige Linzerin nun den nächsten großen Schritt: Mit ihrer eigenen Agentur "Kraft Media Minds" schlägt sie eine Brücke zwischen Medien und Wirtschaft.

Nina Kraft blickt auf eine beeindruckende Karriere zurück, die bereits im Jahr 2004 beim oberösterreichischen Privatsender LT1 ihren Anfang nahm. Dort lernte sie das journalistische Handwerk von der Pike auf, bevor sie einem breiten Publikum durch große ORF-Formate wie den Wiener Opernball, "Dancing Stars" oder "Guten Morgen Österreich" bekannt wurde. Nun erweitert sie ihr Portfolio.

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Vom TV-Star zum Strategie-Profi

Dass Nina Kraft mehr kann als "nur" moderieren, beweist sie mit ihrer neuen Agentur Kraft Media Minds. Die Gründung ist für sie eine logische Weiterentwicklung ihrer bisherigen Arbeit. "Ich bin seit meinem 18. Lebensjahr Unternehmerin. Kraft Media Minds ist die logische Weiterentwicklung meiner Erfahrung – kein Rollenwechsel, sondern eine Erweiterung", betont die Linzerin. Neben ihrer TV-Erfahrung bringt sie einen MBA in Marketing & Management sowie eine Ausbildung zur systemischen Coachin in ihr neues Unternehmen ein.

Nina Kraft © Thomsen Photography

Fokus auf echte Expertise

Die Agentur ist kein offenes Netzwerk, sondern ein bewusst kuratiertes Portfolio. Im Fokus stehen Speaker und Moderatoren für Themen wie Künstliche Intelligenz, digitale Transformation und Gesundheit. Nina Kraft versteht sich dabei als Qualitätsfilter für Unternehmen, die weg vom reinen Showcharakter hin zu echtem Mehrwert wollen. Für sie geht es bei Events heute vor allem um Relevanz und fundiertes Fachwissen, das verständlich vermittelt wird.

Nina Kraft © Enzo Holey

Rahmen für andere schaffen

Nina Kraft © M. Lauringer

Trotz ihrer neuen Rolle als Agentur-Chefin bleibt Nina Kraft ihrem Job als Moderatorin treu. Ihr Ansatz bleibt dabei gewohnt professionell und gastorientiert. "Ich sehe mich als diejenige, die den Rahmen schafft, damit andere wirken können. Meine Aufgabe ist es, Sicherheit zu geben – dem Veranstalter, dem Team und vor allem den Menschen auf der Bühne", erklärt sie ihre Philosophie. Dieser strategische Blickwinkel ist es auch, der sie zur gefragten Partnerin für Wirtschaftsevents im gesamten deutschsprachigen Raum macht.