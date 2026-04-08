Gartenmöbel-Trends 2026: Retro, Streifen & Bistro-Style

Der Garten wird 2026 zum bunten Wohnzimmer unter freiem Himmel. Zwischen edlen Ivory-Polstern, markanten Streifen und gemütlichen Seventies-Farben verwandelt sich Ihr Außenbereich in eine echte Wohlfühloase mit Stil-Garantie.

Die Gartensaison 2026 steht vor der Tür und eines ist klar: Es wird mutig, gemütlich und herrlich nostalgisch. Wer seinen Außenbereich modern gestalten möchte, setzt in diesem Jahr auf eine spannende Mischung aus organischen Formen, Retro-Farben und funktionalem Chic.

Cremeweiß trifft auf Cabana-Streifen

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Für eine elegante Basis im Garten sorgen 2026 vor allem helle Töne. Cremeweiß oder Ivory sind die Trendfarben für Polsterbezüge und sorgen für einen cleanen, luxuriösen Look. Den perfekten Kontrast dazu bilden breite, vertikale Cabana-Streifen. Ob auf Sonnenschirmen, Poolliegen, Handtüchern oder Sitzkissen - die plakativen Streifen bringen sofort mondänes Urlaubs-Feeling auf die heimische Terrasse.

Retro-Farben: Die 70er sind zurück

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Farblich wird es 2026 außerdem herrlich erdig: Braun und Terracotta-Orange dominieren die Farbpalette und bringen Wärme in den Garten. Der Retro-Trend sprießt in allen Facetten auf unseren Balkonen. Seventies-Farben kombiniert mit modernen Materialien schaffen einen Look, der gleichzeitig nostalgisch und absolut zeitgemäß wirkt.

Der Fliesentisch feiert sein Garten-Comeback

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Ein besonderes Highlight bei den Materialien ist ein alter Bekannter: Der Fliesentisch. Was früher im Wohnzimmer der Großeltern stand, zieht jetzt in Form von Beistelltischen oder Konsolen mit gefliester Oberfläche in unsere Gärten ein. Die kühlen, glatten Oberflächen bilden vor allem in wild bewachsenen Gärten oder auf üppig bepflanzten Balkonen einen tollen optischen Kontrast.

Organisch & Chunky: Design mit Charakter

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Verabschieden Sie sich von klassisch verspielten Schnörkeln! Die Outdoor-Möbel 2026 kommen organisch und „chunky“ daher. Das Design ist massiv, rundlich und weich in der Formsprache, was den Möbeln eine moderne, fast skulpturale Anmutung verleiht. Diese massiven Designs laden förmlich dazu ein, sich hineinzukuscheln und die Sonne zu genießen.

Bistro-Style auf Balkonen

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Für schmale Terrassen und kleine Stadtbalkone bleibt der Bistro-Style unschlagbar. 2026 werden Metallmöbel jedoch mutiger: Sie werden noch feiner in der Form, aber deutlich knalliger in der Farbe. Der Clou: Diese bunten Sets sind meist stapelbar, pflegeleicht und multifunktional. Der französische Charme der runden und quadratischen Tische passt ins gemütliche Café an der Ecke genauso gut wie in Ihre private Outdoor-Ecke.