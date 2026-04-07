Vom Winterquartier in den Garten: Ab wann dürfen Ihre Pflanzen wirklich ins Freie?

Endlich kitzeln die ersten warmen Sonnenstrahlen auf der Nase und die Lust auf einen blühenden Garten oder Balkon wächst. Doch Vorsicht: Wer seine grünen Schätze zu früh ins Freie entlässt, riskiert Frostschäden.

Nach den grauen Wintermonaten gibt es für Hobbygärtner:innen kaum etwas Schöneres, als die Kübelpflanzen aus ihrem Winterquartier zu holen. Tatsächlich gilt: Je früher die Pflanzen nach draußen kommen, desto eher dürfen Sie sich über die erste Blütenpracht freuen. Doch der Zeitpunkt muss wohlüberlegt sein.

Robuste Vorreiter: Diese Schönheiten dürfen ab April raus

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Nicht alle Pflanzen sind gleichermaßen zimperlich, wenn es um kühle Frühlingstemperaturen geht. Vergleichsweise robuste Arten wie Fuchsien und Pelargonien können Sie bereits im April auf die Terrasse oder den Balkon stellen. Wählen Sie einen hellen, warmen und geschützten Standort. Aber Vorsicht: Behalten Sie den Wetterbericht fest im Blick! Sollte es nachts doch noch einmal frostig werden, decken Sie Ihre Lieblinge mit einem Garten-Vlies ab oder bringen Sie diese kurzzeitig zurück ins Haus. So verhindern Sie, dass die jungen Knospen und Blüten unwiderruflich Schaden nehmen.

Die tückische Wärmefalle im April

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Häufig erleben wir bereits im März oder April die ersten echten Wärmephasen. Die Versuchung ist groß, alles sofort ins Beet zu setzen. Doch Vorsicht: Diese Schönwetterperioden werden fast jedes Jahr durch Kälteeinbrüche unterbrochen. Pflanzen, die zu früh gesetzt werden, erfrieren oft nicht komplett, nehmen aber inneren Schaden. Die Folge: Sie wachsen danach nur noch kümmerlich und erholen sich die gesamte Saison über nicht mehr von dem plötzlichen Kälteschock. Als Faustregel gilt: Frostharte Gehölze und Stauden dürfen ab März/April ins Freie, sobald der Boden frostfrei und nicht mehr zu nass ist.

Warten auf die Eisheiligen: Sicherheit für empfindliches Gemüse

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Für alle, die ihr eigenes Gemüse ziehen, sind vier Namen besonders wichtig: Pankratius, Servatius, Bonifatius und die „Kalte Sophie“. Diese sogenannten Eisheiligen markieren vom 12. bis zum 15. Mai den Zeitraum, nach dem statistisch gesehen kein Bodenfrost mehr zu erwarten ist.

Besonders frostempfindliche Jungpflanzen sollten Sie erst nach der Kalten Sophie (15. Mai) dauerhaft ins Freie setzen. Dazu gehören vor allem:

Klassiker: Tomaten, Paprika, Chili und Pfefferoni. Südfrüchte: Melanzani, Melonen und Gurken. Rankendes: Zucchini, Kürbis und verschiedene Selleriearten.

Geduld zahlt sich hier aus: Mit dem richtigen Timing starten Ihre Pflanzen kräftig in die Saison und danken es Ihnen im Sommer mit einer reichen Ernte und prachtvollen Blüten!