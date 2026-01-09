Knaller-Comeback! Johnny Knoxville (54) kündigt neuen „Jackass“-Film an

Johnny Knoxville meldet sich zurück – und mit ihm kehrt das legendäre „Jackass“-Chaos auf die Kinoleinwand zurück. Ab 26. Juni wird wieder geschmerzt, gesprungen und gelacht wie eh und je.

Er ist 54 Jahre alt und lässt sich von nichts stoppen: Johnny Knoxville meldet sich zurück – und mit einer Ankündigung, mit der kaum noch jemand gerechnet hat: „Jackass“ kehrt diesen Sommer auf die Leinwand zurück.

Mehr lesen:

Während viele Stars längst auf sichere Rollen setzen, bleibt Knoxville seinem Markenzeichen treu: Risiko, Chaos und Stunts, bei denen schon das Zuschauen schmerzt. In einem euphorischen Social-Media-Post ließ der Kultstar die Bombe platzen: „Wir starten das Jahr mit einem echten Knall! ‚Jackass‘ ist diesen Sommer zurück! Wir sehen uns am 26. Juni im Kino. Weitere Informationen folgen, aber wir wollten, dass ihr es zuerst von uns erfahrt!“

Die Nachricht wurde auf dem offiziellen „Jackass“-Instagram-Account geteilt. Die ersten Bilder zeigen das legendäre Totenkopf-Logo mit gekreuzten Krücken und dem Datum 26. Juni – daneben Johnny Knoxville, der freudestrahlend die Siegerfaust in die Luft reckt.

„Jackass“ kehrt am 26. Juni zurück

Der Kinostart steht damit fest: Am 26. Juni kehrt das wohl schmerzhafteste Franchise der Filmgeschichte auf die große Leinwand zurück. Was genau geplant ist, behält Knoxville noch für sich. Doch Fans wissen: Wer „Jackass“ kennt, weiß, dass kein Schienbein verschont bleibt. Laut Branchenmagazin „Variety“ handelt es sich um einen komplett neuen Kinofilm, kein Remake alter Projekte. Details werden noch unter Verschluss gehalten – die Spannung ist damit maximal.

Kult seit den 2000ern

Halsbrecherische Stunts, eklige Challenges und völliger Verzicht auf Vernunft machten „Jackass“ Anfang der 2000er zum MTV-Phänomen. Mehrere Kinohits folgten, zuletzt „Jackass Forever“ im Jahr 2022. Danach sollte Schluss sein – doch Johnny Knoxville hat offensichtlich noch lange nicht genug von Mutproben, Schmerz und Schabernack.