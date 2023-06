Jackass-Star Bam Margera wird erneut vermisst

Der Bruder des Jackass-Stars, Jess Margera, bat auf Twitter um Hilfe bei der Suche nach dem 43-jährigen Bam Margera. "Falls irgendjemand in der Gegend von LA weiß, wo sich Bam gerade aufhält oder in welchem Hotel er sich möglicherweise aufhälrt, wenden Sie sich sofort an das LAPD (Los Angeles Police Department, d.Red)", schrieb er auf der Kurznachrichtenplattform. Es wird vermutet, dass sich Margera wieder in Los Angeles aufhält, nachdem er am Samstag in Pennsylvania gesichtet worden war.

If anyone in the LA area knows of bams current whereabouts or a hotel he might be at please call the LAPD immediately. I am trying to get them to ping his phone but as usual it’s a whole huge process and I don’t think we have that kind of time. If you guys could all retweet this…