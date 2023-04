''Jackass''-Star Bam Margera: Flucht vor der Polizei

Der ''Jackass''-Star Bam Margera wird nach mehrerer Vergehen von der Polizei gesucht. Dem 43-Jährigen werden gleich ein paar Straftaten vorgeworfen, nun soll er seit Sonntag auf der Flucht sein.

Suche nach dem "Jackass"-Star. Aktuell wird er in Pennsylvania wegen mehrerer Vergehen gesucht, nachdem State Troopers am gestrigen Sonntagvormittag in in Pocopson Township zu einem Einsatz gerufen wurden. Dabei beschuldigte das mutmaßliche Opfer Bam Margera, ihn "körperlich konfrontiert" zu haben. Das berichtet "TMZ" mit Berufung auf die Polizei.

Als die Polizei allerdings auftauchte, war der Schauspieler bereits auf der Flucht. Medienberichten zufolge soll er in einen nahegelegenen Wald geflohen sein. Beamte suchen nach wie vor nach dem Star, bislang jedoch erfolglos. Nicht nur wurde er bereits auf die Fahndungsliste gesetzt, auch Anrainer wurden um Hinweise gebeten.

Das wird dem "Jackass"-Star vorgeworfen

Die Vorwürfe gegen den Schauspieler sind nicht ohne: "terroristische Drohungen" gegen eine Person in vier Fällen, Körperverletzung und Belästigung werden ihm aktuell vorgeworfen.