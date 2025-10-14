Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. TV
Ed Sheeran
© MTV EMAs

Zum Jahresende:

TV-Aus für Kult-Sender MTV

14.10.25, 10:33
Teilen

Nach über vier Jahrzehnten wird MTV grundlegend umgebaut: Zum 31. Dezember 2025 werden zahlreiche Spartenkanäle abgeschaltet. Nur das Original bleibt deutschen Zuschauern erhalten

Das Ende einer Musikfernsehen-Ära: Zum Jahresende zieht MTV den Stecker – und das gleich bei mehreren seiner Kanäle. Wie die Medienseite "DWDL" berichtet, werden am 31. Dezember 2025 unter anderem MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV und MTV Live eingestellt.

Abschaltung als Folge der Skydance-Übernahme

Grund für die umfassende Schließung ist die Übernahme des Mutterkonzerns Paramount durch Skydance. Im Zuge des Konzernumbaus werden weltweit zahlreiche Spartensender eingestellt. Das Unternehmen begründet den Schritt mit dem veränderten Medienverhalten: Musik werde heute überwiegend über Streamingdienste wie Spotify oder YouTube konsumiert – reine Musikfernsehsender hätten ihren Zweck weitgehend verloren.

Der legendärste Kuss der Pop-Geschichte: Britney Spears und Madonna 2013 bei den MTV-Music Awards

Der legendärste Kuss der Pop-Geschichte: Britney Spears und Madonna 2013 bei den MTV-Music Awards

© Getty Images

In Deutschland und Österreich bleibt nur das MTV-Hauptprogramm bestehen. Laut "DWDL" soll es hierzulande vorerst keine Änderungen geben. Von den Abschaltungen betroffen sind jedoch nicht nur europäische Länder, sondern auch Märkte in Australien und Brasilien.

Mehr lesen:

MTV prägte Generationen

MTV wurde 1981 gegründet und entwickelte sich schnell zur weltweiten Kultmarke des Musikfernsehens. Besonders in den 1990er- und 2000er-Jahren war der Sender prägend für Popkultur, Trends und Mode.

Doch der Erfolg beruhte nicht allein auf Musikvideos: Sendungen wie "Jackass", "Next", "Flavor of Love" oder auch Animationsserien wie "Drawn Together", "Celebrity Deathmatch" und "South Park" machten MTV zu einem kulturellen Phänomen.

Mit dem wachsenden Einfluss sozialer Medien und Streamingplattformen verlor MTV jedoch zunehmend an Relevanz. Die jüngste Entscheidung markiert nun endgültig das Ende des klassischen Musikfernsehens – eine Ära geht zu Ende, doch das Original bleibt als nostalgischer Ankerpunkt bestehen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden