TV-Aus für Kult-Sender MTV

Nach über vier Jahrzehnten wird MTV grundlegend umgebaut: Zum 31. Dezember 2025 werden zahlreiche Spartenkanäle abgeschaltet. Nur das Original bleibt deutschen Zuschauern erhalten

Das Ende einer Musikfernsehen-Ära: Zum Jahresende zieht MTV den Stecker – und das gleich bei mehreren seiner Kanäle. Wie die Medienseite "DWDL" berichtet, werden am 31. Dezember 2025 unter anderem MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV und MTV Live eingestellt.

Abschaltung als Folge der Skydance-Übernahme

Grund für die umfassende Schließung ist die Übernahme des Mutterkonzerns Paramount durch Skydance. Im Zuge des Konzernumbaus werden weltweit zahlreiche Spartensender eingestellt. Das Unternehmen begründet den Schritt mit dem veränderten Medienverhalten: Musik werde heute überwiegend über Streamingdienste wie Spotify oder YouTube konsumiert – reine Musikfernsehsender hätten ihren Zweck weitgehend verloren.

Der legendärste Kuss der Pop-Geschichte: Britney Spears und Madonna 2013 bei den MTV-Music Awards © Getty Images

In Deutschland und Österreich bleibt nur das MTV-Hauptprogramm bestehen. Laut "DWDL" soll es hierzulande vorerst keine Änderungen geben. Von den Abschaltungen betroffen sind jedoch nicht nur europäische Länder, sondern auch Märkte in Australien und Brasilien.

Mehr lesen:

MTV prägte Generationen

MTV wurde 1981 gegründet und entwickelte sich schnell zur weltweiten Kultmarke des Musikfernsehens. Besonders in den 1990er- und 2000er-Jahren war der Sender prägend für Popkultur, Trends und Mode.

Doch der Erfolg beruhte nicht allein auf Musikvideos: Sendungen wie "Jackass", "Next", "Flavor of Love" oder auch Animationsserien wie "Drawn Together", "Celebrity Deathmatch" und "South Park" machten MTV zu einem kulturellen Phänomen.

Mit dem wachsenden Einfluss sozialer Medien und Streamingplattformen verlor MTV jedoch zunehmend an Relevanz. Die jüngste Entscheidung markiert nun endgültig das Ende des klassischen Musikfernsehens – eine Ära geht zu Ende, doch das Original bleibt als nostalgischer Ankerpunkt bestehen.