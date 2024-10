× Austro-Star für MTV-European Music Award nominiert!

Die 26-jährige Kärntnerin Esther Graf darf sich über eine ganz besondere Auszeichnung freuen

Was für ein Jahr für Esther Graf! Zuerst erobert sie im Mai im Rahmen des Spotify-Programms EQUAL den New Yorker Times Square, und jetzt ist sie für den MTV European Music Award als BEST AUSTRIAN ACT nominiert!

© Max Durante ×

Des weiteren sind Christina Stürmer, Bilderbuch, Money Boy, RAF Camora und Wanda für die begehrte Auszechnung nominiert.

HIER geht es zum Voting für die Austro-Musiker.

Der MTV EMA findet am 10. November in Manchester statt. Daumen drücken für unsere Stars!