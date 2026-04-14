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WM-Fahrplan ist da: So sehen Sie die WM und die ÖFB-Hits im TV
© Gepa

Fernsehen

WM-Fahrplan ist da: So sehen Sie die WM und die ÖFB-Hits im TV

14.04.26, 11:02
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Jetzt ist klar, wo die WM läuft: ORF und ServusTV teilen sich die Spiele – inklusive aller ÖFB-Partien und des Finals. Das ist der TV-Fahrplan

Die TV-Rechte für die WM 2026 sind fix verteilt: ORF und ServusTV zeigen jeweils 52 Spiele live. Der ORF sichert sich das Eröffnungsspiel, das Finale und zwei Gruppenspiele des ÖFB-Nationalteam.

Das Highlight aus rot-weiß-roter Sicht läuft bei ServusTV: das Duell mit Argentinien (22. Juni, 19 Uhr). Die weiteren Gruppenspiele gegen Jordanien (17. Juni, 6 Uhr) und Algerien (28. Juni, 4 Uhr) zeigt der ORF.

WM-Fahrplan ist da: So sehen Sie die WM und die ÖFB-Hits im TV
© Gepa

So läuft die K.o.-Phase im TV

Sollte Österreich aufsteigen, zeigt ServusTV das Sechzehntelfinale. Ab dem Achtelfinale übernimmt der ORF alle weiteren Spiele des Teams. Auch das Finale am 19. Juli in New York läuft im ORF.

Für zusätzliche Expertise sorgen u.a. Peter Stöger und Andreas Herzog. 

Die TV-Übertragungen im Überblick (Beginnzeiten MEZ):

  • Donnerstag, 11. Juni
  • 21.00 Uhr, Mexiko Stadt: Mexiko – Südafrika (ORF)
  • Freitag, 12. Juni
  • 4.00 Uhr, Guadalajara: Korea – Tschechien (ORF)
  • 21.00 Uhr, Toronto: Kanada – Bosnien-Herzegowina (ORF)
  • Samstag, 13. Juni
  • 3.00 Uhr, Los Angeles: USA – Paraguay (ORF)
  • 21.00 Uhr, San Francisco: Katar – Schweiz (ServusTV)
  • Sonntag, 14. Juni
  • 0.00 Uhr, New York: Brasilien – Marokko (ServusTV)
  • 3.00 Uhr, Boston: Haiti – Schottland (ServusTV)
  • 6.00 Uhr, Vancouver: Australien – Türkei (ServusTV)
  • 19.00 Uhr, Houston: Deutschland – Curaçao (ORF)
  • 22.00 Uhr, Dallas: Niederlande – Japan (ORF)
  • Montag, 15. Juni
  • 1.00 Uhr, Philadelphia: Elfenbeinküste –Ecuador (ORF)
  • 4.00 Uhr, Monterrey: Schweden – Tunesien (ORF)
  • 18.00 Uhr, Atlanta: Spanien – Kap Verde (ServusTV)
  • 21.00 Uhr, Seattle: Belgien – Ägypten (ServusTV)
  • Dienstag, 16. Juni
  • 0.00 Uhr, Miami: Saudi-Arabien – Uruguay (ServusTV)
  • 3.00 Uhr, Los Angeles: Iran – Neuseeland (ServusTV)
  • 21.00 Uhr, New York: Frankreich – Senegal (ORF)
  • Mittwoch, 17. Juni
  • 0.00 Uhr, Boston: Irak – Norwegen (ORF)
  • 3.00 Uhr, Kansas City: Argentinien – Algerien (ORF)
  • 6.00 Uhr, San Francisco: Österreich – Jordanien (ORF)
  • 19.00 Uhr, Houston: Portugal – Dem. Republik Kongo (ServusTV)
  • 22.00 Uhr, Dallas: England – Kroatien (ServusTV)
  • Donnerstag, 18. Juni
  • 1.00 Uhr, Toronto: Ghana – Panama (ServusTV)
  • 4.00 Uhr, Mexiko Stadt: Usbekistan – Kolumbien (ServusTV)
  • 18.00 Uhr, Atlanta: Tschechien – Südafrika (ORF)
  • 21.00 Uhr, Los Angeles: Schweiz – Bosnien-Herzegowina (ORF)
  • Freitag, 19. Juni
  • 0.00 Uhr, Vancouver: Kanada – Katar (ORF)
  • 3.00 Uhr, Guadalajara: Mexiko – Korea (ORF)
  • 21:00 Uhr, Seattle: USA – Australien (ServusTV)
  • Samstag, 20. Juni
  • 0.00 Uhr, Boston: Schottland – Marokko (ServusTV)
  • 2.30 Uhr, Philadelphia: Brasilien – Haiti (ServusTV)
  • 5.00 Uhr, San Francisco: Türkei – Paraguay (ServusTV)
  • 19.00 Uhr, Houston: Niederlande – Schweden (ORF)
  • 22.00 Uhr, Toronto: Deutschland – Elfenbeinküste (ORF)
  • Sonntag, 21. Juni
  • 2.00 Uhr, Kansas City: Ecuador – Curaçao (ORF)
  • 6.00 Uhr, Monterrey: Tunesien – Japan (ORF)
  • 18.00 Uhr, Atlanta: Spanien – Saudi-Arabien (ServusTV)
  • 21.00 Uhr, Los Angeles: Belgien – Iran (ServusTV)
  • Montag, 22. Juni
  • 0.00 Uhr, Miami: Uruguay – Kap Verde (ServusTV)
  • 3.00 Uhr, Vancouver: Neuseeland – Ägypten (ServusTV)
  • 19.00 Uhr, Dallas: Argentinien – Österreich (ServusTV)
  • 23.00 Uhr, Philadelphia: Frankreich – Irak (ORF)
  • Dienstag, 23. Juni
  • 2.00 Uhr, New York: Norwegen – Senegal (ORF)
  • 5.00 Uhr, San Francisco: Jordanien – Algerien (ORF)
  • 19.00 Uhr, Houston: Portugal – Usbekistan (ServusTV)
  • 22.00 Uhr, Boston: England – Ghana (ServusTV)
  • Mittwoch, 24. Juni
  • 1.00 Uhr, Toronto: Panama – Kroatien (ServusTV)
  • 4.00 Uhr, Guadalajara: Kolumbien – Dem. Republik Kongo (ServusTV)
  • 21.00 Uhr, Vancouver: Schweiz – Kanada (1st Pick ServusTV)
  • 21.00 Uhr, Seattle: Bosnien-Herzegowina – Katar (1st Pick ServusTV)
  • Donnerstag, 25. Juni
  • 0.00 Uhr, Miami: Schottland – Brasilien (1st Pick ORF)
  • 0.00 Uhr, Atlanta: Marokko – Haiti (1st Pick ORF)
  • 3.00 Uhr, Mexiko Stadt: Tschechien – Mexiko (1st Pick ORF)
  • 3.00 Uhr, Monterrey: Südafrika – Korea (1st Pick ORF)
  • 22.00 Uhr, New York: Ecuador – Deutschland (1st Pick ORF)
  • 22.00 Uhr, Philadelphia: Curaçao – Elfenbeinküste (1st Pick ORF)
  • Freitag, 26. Juni
  • 1.00 Uhr, Kansas City: Tunesien – Niederlande (1st Pick ServusTV)
  • 1.00 Uhr, Dallas: Japan – Schweden (1st Pick ServusTV)
  • 4.00 Uhr, Los Angeles: Türkei – USA (1st Pick ORF)
  • 4.00 Uhr, San Francisco: Paraguay – Australien (1st Pick ORF)
  • 21.00 Uhr, Boston: Norwegen – Frankreich (1st Pick ServusTV)
  • 21.00 Uhr, Toronto: Senegal – Irak (1st Pick ServusTV)
  • Samstag, 27. Juni
  • 2.00 Uhr, Guadalajara: Uruguay – Spanien (1st Pick ORF)
  • 2.00 Uhr, Houston: Kap Verde – Saudi-Arabien (1st Pick ORF)
  • 5.00 Uhr, Vancouver: Neuseeland – Belgien (1st Pick ORF)
  • 5.00 Uhr, Seattle: Ägypten – Iran (1st Pick ORF)
  • 23.00 Uhr, New York: Panama – England (1st Pick ORF)
  • 23.00 Uhr, Philadelphia: Kroatien – Ghana (1st Pick ORF)
  • Sonntag, 28. Juni
  • 1.30 Uhr, Miami: Kolumbien – Portugal (1st Pick ServusTV)
  • 1.30 Uhr, Atlanta: Dem. Republik Kongo – Usbekistan (1st Pick ServusTV)
  • 4.00 Uhr, Dallas: Jordanien – Argentinien (ServusTV)
  • 4.00 Uhr, Kansas City: Algerien – Österreich (ORF)

1/16-Final-Spiele

  • Sonntag, 28. Juni
  • 21.00 Uhr, Los Angeles: 2.A – 2.B (ServusTV)
  • Montag, 29. Juni
  • 19.00 Uhr: Houston: 1.C – 2.F (ORF)
  • 22.30 Uhr: Boston: 1.E – 3.A/B/C/D/F (ORF)
  • Dienstag, 30. Juni
  • 3.00 Uhr, Monterrey: 1.F – 2.C (ORF)
  • 19.00 Uhr, Dallas: 2.E – 2.I (ServusTV)
  • 23.00 Uhr, New York: 1.I – 3.C/D/F/G/H (ServusTV)
  • Mittwoch, 1. Juli
  • 3.00 Uhr, Mexiko Stadt: 1.A – 3.C/E/F/H/I (ServusTV)
  • 18.00 Uhr, Atlanta: 1.L – 3.E/H/I/J/K (ORF)
  • 22.00 Uhr, Seattle: 1.G – 3.A/E/H/I/J (ORF)
  • Donnerstag, 2. Juli
  • 2.00 Uhr, San Francisco: 1.D – 3.B/E/F/I/J (ORF)
  • 21.00 Uhr, Los Angeles: 1.H – 2.J (ServusTV)
  • Freitag, 3. Juli
  • 1.00 Uhr, Toronto: 2.K – 2.L (ServusTV)
  • 5.00 Uhr, Vancouver: 1.B – 3.E/F/G/I/J (ServusTV)
  • 20.00 Uhr, Dallas: 2.D – 2.G (ORF)
  • Samstag, 4. Juli
  • 0.00 Uhr, Miami: 1.J – 2.H (ORF)
  • 3.30 Uhr, Kansas City: 1.K – 3.D/E/I/J/L (ORF)

1/8-Final-Spiele

  • Samstag, 4. Juli
  • 19.00 Uhr, Houston: Sieger #73 – Sieger#75 (ServusTV)
  • 23.00 Uhr, Philadelphia: Sieger #74 – Sieger #77 (ServusTV)
  • Sonntag, 5. Juli
  • 22.00 Uhr, New York: Sieger #76 – Sieger #78 (ORF)
  • Montag, 6. Juli
  • 2.00 Uhr, Mexiko City: Sieger #79 – Sieger #80 (ORF)
  • 21.00 Uhr, Dallas: Sieger #83 – Sieger #84 (ServusTV)
  • Dienstag, 7. Juli
  • 2.00 Uhr: Seattle: Sieger #81 – Sieger#82 (ServusTV)
  • 18.00 Uhr: Atlanta: Sieger #86 – Sieger #88 (ORF)
  • Mittwoch, 8. Juli
  • 2.00 Uhr, Vancouver: Sieger #85 – Sieger #87 (ORF)

1/4-Final-Spiele

  • Donnerstag, 9. Juli
  • 22.00 Uhr, Boston: Sieger #89 – Sieger #90 (ORF)
  • Freitag, 10. Juli
  • 21.00, Los Angeles: Sieger #93 – Sieger #94 (ORF)
  • Samstag, 11. Juli
  • 23.00 Uhr, Miami: Sieger #91 – Sieger #92 (ServusTV)
  • Sonntag, 12. Juli
  • 3.00 Uhr, Kansas City: Sieger #95 – Sieger #96 (ServusTV)

1/2-Final-Spiele

  • Dienstag, 14. Juli
  • 21.00 Uhr, Dallas: Sieger #97 – Sieger #98 (1st Pick ORF)
  • Mittwoch, 15. Juli
  • 21.00 Uhr, Atlanta: Sieger #99 – Sieger #100 (1st Pick ORF)

Spiel um Platz 3

  • Samstag, 18. Juli
  • 23.00 Uhr, Miami: Verlierer #101 – Verlierer #102 (ServusTV)

Finale

Sonntag, 19. Juli

21.00 Uhr, New York: Sieger #101 – Sieger #102 (ORF)

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