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ÖFB-Frauen unter Druck vor Deutschland-Doppel
© Gepa

WM-Quali

ÖFB-Frauen unter Druck vor Deutschland-Doppel

13.04.26, 17:15
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Die ÖFB-Frauen stehen vor dem nächsten Härtetest: Nach zwei Niederlagen in der WM-Quali wartet mit Deutschland ein übermächtiger Gegner. Der Druck ist hoch – doch das Team glaubt an seine Chance. 

Für das ÖFB-Frauen-Nationalteam wird es ernst. Nach dem Fehlstart mit zwei Niederlagen gegen Slowenien und Norwegen wartet nun das Doppel gegen Deutschland. Spiel eins steigt am Dienstag (18.15 Uhr)   in Nürnberg, das Rückspiel am Samstag in Ried.

Die Ausgangslage ist klar: Deutschland führt die Gruppe mit sechs Punkten und 9:0 Toren an, Österreich ist punkt- und torlos Letzter. Zudem spricht die Bilanz gegen Rot-Weiß-Rot – sieben Spiele, sieben Niederlagen.

Schriebl: „Druck ist größer geworden“

Teamchef Alexander Schriebl sieht sein Team gefordert: „Nach Slowenien ist der Druck schon größer.“ Vor allem die 0:1-Niederlage hat Spuren hinterlassen.

Auch personell ist die Lage angespannt, mehrere Leistungsträgerinnen fehlen. Dennoch fordert Schriebl Mut und Effizienz gegen einen Gegner mit „Weltklasse-Individualisten“.

Puntigam: „Wir gehen All in“

Kapitänin Sarah Puntigam gibt sich kämpferisch: „Wir werden All in gehen.“ Das Team wolle sich selbst etwas beweisen und das Negative ausblenden.

Die Rollen sind verteilt, doch Österreich setzt auf Disziplin und Leidenschaft. Die Hoffnung bleibt, dass gegen den Favoriten endlich „die Tür aufgestoßen wird“.

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