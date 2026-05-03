Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital Eurovision Song Contest E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Sportmix
china tischtennis
© Getty Images

26 Jahre nur Siege

Historisch: China kassiert nächste Tischtennis-Niederlage

03.05.26, 17:53
Teilen

26 Jahre ausschließlich Siege, dann zwei Niederlagen an einem Wochenende.  

Chinas Tischtennis-Nationalteam der Männer bezog bei der WM in London nach einem 1:3 am Vortag gegen Südkorea am Sonntag gegen Schweden eine 2:3-Schlappe. Zehnmal nacheinander hatten die Chinesen zuletzt den WM-Titel geholt. Die Schweden waren im WM-Finale 2000 in Kuala Lumpur auch die davor Letzten gewesen, die China auf diesem Niveau besiegt hatten.

In der am Sonntag abgeschlossenen Gruppenphase geht es für die acht Top-Teams freilich nur um die Setzung für die am Montag beginnende K.o.-Phase. Doch der Nimbus der Unbesiegbarkeit der Chinesen ist seit diesem Wochenende dahin.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen