Historisch: China kassiert nächste Tischtennis-Niederlage

26 Jahre ausschließlich Siege, dann zwei Niederlagen an einem Wochenende.

Chinas Tischtennis-Nationalteam der Männer bezog bei der WM in London nach einem 1:3 am Vortag gegen Südkorea am Sonntag gegen Schweden eine 2:3-Schlappe. Zehnmal nacheinander hatten die Chinesen zuletzt den WM-Titel geholt. Die Schweden waren im WM-Finale 2000 in Kuala Lumpur auch die davor Letzten gewesen, die China auf diesem Niveau besiegt hatten.

In der am Sonntag abgeschlossenen Gruppenphase geht es für die acht Top-Teams freilich nur um die Setzung für die am Montag beginnende K.o.-Phase. Doch der Nimbus der Unbesiegbarkeit der Chinesen ist seit diesem Wochenende dahin.