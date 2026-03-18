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Kindesmissbrauch: Ex-FDP-Politiker zu zwei Jahren Haft verurteilt
© Getty

Deutschland

Kindesmissbrauch: Ex-FDP-Politiker zu zwei Jahren Haft verurteilt

18.03.26, 16:46
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Der ehemalige FDP-Abgeornete Hartmut Ebbing ist sexuellen Missbrauchs von Kindern verurteilt worden. Der 69-Jährige Ex-Politiker wurde zu einer Feiheitsstrafe von zwei Jahren und zehn Monaten verurteilt. 

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 69-jährige Hartmut Ebbing im Jahr 2021 sexuelle Handlungen an dem damals siebenjährigen Sohn seiner Ex-Partnerin vorgenommen hat. Zudem wurde dem ehemaligen Politiker zur Last gelegt, die Mutter des Kindes dazu gebracht zu haben, ihm kinderpornografische Aufnahmen ihrer beiden Söhne im Alter von sieben und neun Jahren zu senden. Obwohl der Fall in Deutschland verhandelt wurde, sorgt die Verurteilung des ehemaligen Volksvertreters auch in Österreich für Aufsehen.

Kindesmissbrauch: Ex-FDP-Politiker zu zwei Jahren Haft verurteilt
© YouTube
 

Schwere Vorwürfe vor Gericht

In seiner Einlassung vor Gericht sprach Ebbing von jahrelangen, suchtartigen Neigungen, behauptete jedoch, dass es sich dabei lediglich um Fantasien gehandelt habe. Er bestritt ausdrücklich, den siebenjährigen Jungen berührt zu haben. Dieser Darstellung widersprach seine Ex-Freundin jedoch vehement. Die Lehrerin gab an, selbst beobachtet zu haben, wie Ebbing das Kind intim berührt habe.

Das Landgericht Braunschweig folgte der Anklage und verhängte eine Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren und zehn Monaten gegen das ehemalige FDP-Mitglied.

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