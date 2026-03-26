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Gumpendorfer Straße U-Bahn Station
© GuentherZ

Bei U-Bahn-Station

Duo prügelte 38-Jährigen mit Metallstange

26.03.26, 12:11
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Die alarmierte Polizei konnte die beiden Angreifer im Zuge einer Fahndung festnehmen.

Wien. Zu den brutalen Szenen kam es am Mittwochabend im 15. Bezirk beim Sechshauser Gürtel 1 - nur wenige Meter von der U-Bahn-Station Gumpendorfer Straße entfernt.

Opfer schrie um Hilfe - Duo flüchtete

Gegen 19.20 Uhr gerieten zwei Syrer (23, 24) aus bislang unbekannter Ursache mit einem Wiener (38) in Streit. Dabei drehte einer der Flüchtlinge so sehr durch, dass er sich eine Metallstange schnappte und damit den 38-Jährigen attackierte. Er versetzte seinem Opfer mit der Stange mehrere Schläge. Daraufhin zog sein Komplize ein Messer und bedrohte den Verletzten damit.

Nachdem der Wiener laut um Hilfe geschrien hatte, ergriff das Duo die Flucht. Den alarmierten Beamten gelang es, die beiden Verdächtigen nach kurzer Flucht im Bereich des Gumpendorfer Gürtels anzuhalten. Anschließend stellten die Cops im Zuge einer Durchsuchung eine Metallstange sowie ein Messer sicher.

Die beiden Syrer wurden vorläufig festgenommen. Das Opfer wurde mit Verdacht auf eine Unterarmfraktur von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Ermittlungen laufen.

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