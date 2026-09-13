Bayern fliegt für Bundesliga-Spiel ins Ausland

Bei der letzten Partie des dritten Spieltags der deutschen Bundesliga empfängt der Aufsteiger SV Elversberg den amtierenden Meister FC Bayern München. Für das Auswärtsspiel muss der Rekordmeister eine ungewöhnliche Reiseroute nehmen.

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Am Sonntag um 17.30 Uhr wird in Elversberg die letzte Partie des dritten Spieltags in der deutschen Bundesliga angepfiffen. Dabei ist der FC Bayern München zu Gast beim Aufsteiger und Überraschungsteam SV Elversberg. Dafür musste der deutsche Rekordmeister eine ungewöhnliche Reiseroute für das Auswärtsspiel nehmen.

Die Reise startete für den Meister am Samstagnachmittag. Nach dem geheimen Abschlusstraining an der Säbener Straße hob die Mannschaft mit zwei kleinen Privatmaschinen vom Sonderflughafen Oberpfaffenhofen (westlich von München) um 16.50 und um 16.54 Uhr ab. Das Ziel befand sich aber nicht in Deutschland, sondern im Ausland. Die Bayern flogen nämlich nach Luxemburg!

Ungewöhnliche Anreise zur Bundesliga-Auswärtspartie

Dabei hat der Pilot keinen Fehler gemacht. Der Lux-Airport ist der nächste Flughafen von Elversberg. Das Team musste nach der Landung nur 24 Kilometer mit dem Bus zum Mannschaftshotel direkt hinter die deutsche Grenze fahren. Die Bayern-Stars übernachten in der Nobel-Unterkunft "Victor‘s Residenz-Hotel Schloss Berg" in Perl-Nennig (Landkreis Merzig-Wadern).

Das Fünf-Sterne-Hotel befindet sich in der Nähe der Mosel und liegt fast im Dreiländereck mit Frankreich. Die Region ist zudem das älteste Weinanbaugebiet Deutschlands. Schon vor 2.000 Jahren kultivierten die Römer dort Weinreben.

"Dann ist man dann irgendwann da und spielt noch Fußball"

Im Hotel "Schloss Berg" ist zusätzlich ein Spitzenkoch für die Speisen verantwortlich. Christian Bau (55) leitet das Restaurant "Victor's Fine Dining by Christian Bau". Das Restaurant besitzt seit 21 Jahren drei Michelin-Sterne. Für Bau ist die Ankunft des FC Bayerns sehr besonders. Laut der "Bild" hat der Spitzenkoch große Sympathien für den deutschen Rekordmeister.

Am Spieltag selbst müssen die Bayern-Stars noch einmal 78 Kilometer nach Spiesen-Elversberg fahren. Mit dem Team-Bus dauert die Fahrt zur Ursapharm-Arena rund eine Stunde. Bayern-Coach Vincent Kompany (40) hat kein Problem mit der ungewöhnlichen Anreise. Am Samstagvormittag erklärte der Trainer: "Man fliegt erst einmal eine Stunde und dann fährt man eine Stunde mit dem Bus. Dann ist man dann irgendwann da und spielt noch Fußball. Mehr ist es nicht."

Auf das Spiel gegen den Aufsteiger freut er sich sehr: "Ich bin froh, dass wir gegen Elversberg spielen, dass wir gegen diese Mannschaft antreten dürfen. Das bringt neue Herausforderungen, sie spielen zum ersten Mal gegen den FC Bayern. Ich freue mich immer auf diese neuen Informationen, die du dann bekommst über den Gegner, über Spieler, über den Trainer. Das ist ein Teil von dem, was ich eigentlich am Fußball liebe. Und dann gibt es eigentlich nur eins im Kopf: dahingehen, zeigen, dass wir überall, wo wir hinfahren oder hinfliegen, dass wir da immer den FC Bayern vertreten und zeigen, was wir können. Es ist eine neue Location für uns, aber trotzdem wollen wir die gleichen Bayern sein!"