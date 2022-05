Liverpool greift heute nach Finale

Liverpool will heute (21 Uhr, live im Ticker) gegen Villarreal das Final-Ticket lösen.

Der FC Liverpool steht kurz vor seiner dritten Finalteilnahme in der Champions League in den vergangenen fünf Jahren: Die "Reds" kommen mit einem 2: 0-Vorsprung aus dem Halbfinal-Hinspiel zu Villarreal, wollen heute nichts mehr anbrennen lassen. "Es steht 2: 0, nicht mehr und nicht weniger. Es ist besser als vor dem Hinspiel, aber uns ist klar, dass wir noch nicht weiter sind", sagt Liverpool-Coach Jürgen Klopp. Auch Kapitän Jordan Henderson nimmt die Partie nicht auf die leichte Schulter: "Es wird ein harter Test für uns bei Villarreal."

Emery: Werden sie deutlich mehr fordern

Die Spanier, die zuvor Juventus Turin und den FC Bayern eliminieren konnten, zeigen sich zuversichtlich und schicken bereits Kampfansagen voraus. "Es wird ein ganz anderes Spiel im Estadio de la Cerámica. Wir werden sie deutlich mehr fordern. Es wird ein besonderes Spiel", betont Trainer Unai Emery und fügt hinzu: "Es ist Liverpool, wir wissen, dass sie der Favorit und besser sind, aber wir können mit ihnen mithalten. Ich unserem Stadion haben wir in der Champions League gut gespielt, und ich hoffe, dass wir das wiederholen können." Aber: Liverpool hat 11 der letzten 14 Auswärtsspiele in der Champions League gewonnen - heute wollen Klopp und Co. wieder zuschlagen und den Einzug ins Finale fixieren!