Haaland-Vater sorgt für Tribünen-Eklat

Erlings Vater Alf-Inge Haaland wurde während der zweiten Halbzeit vom Wachpersonal samt Begleiter aus der VIP-Loge hinauskomplimentiert. Der Grund: "Alfie" - wie der Vater des Ex-Salzburgers genannt wird - und dessen Entourage hatten sich mit Fans des Heimteams angelegt.

Alfie Haaland was escorted out of a corporate box at the Santiago Bernabéu this evening after ‘insulting’ and ‘throwing food’ at Real Madrid supporters.



