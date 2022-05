Liverpool heute im Final-Hit gegen Real

Großer Showdown: Heute steigt das Finale in der Champions League. oe24 berichtet ab 21 Uhr LIVE.

Alles ist angerichtet für das große Endspiel im prestigeträchtigsten Klubbewerb der Welt: Der FC Liverpool und Real Madrid kämpfen heute im Stade de France um den Titel in der Champions League. Während es für die Engländer um den siebenten Triumph geht, kann der Rekord-Sieger aus Spanien bereits seinen 14. Erfolg einfahren.

Das wird eine ganz harte Nuss für uns

Zwei tolle Mannschaften treffen in einem Finale aufeinander und am Ende gewinnt die Mannschaft mit mehr Mut und Persönlichkeit. Ich freue mich sehr auf dieses Finale", kann es Real-Madrid-Coach Carlo Ancelotti kaum erwarten. Er sorgte mit seiner Mannschaft in dieser Saison schon für Furore und magische Nächte - jetzt wollen die "Königlichen" dieser Spielzeit in Paris die Krone aufsetzen. Ancelotti: "Liverpool hat einen großartigen Kader, das wird eine ganz harte Nuss für uns. Sie spielen auf sehr hohem Niveau."

Mit Titel wäre es eine fantastische Saison

Noch dazu ist die Motivation nach der verpassten Meisterschaft in der Premiere League bei den "Reds" riesengroß. Außerdem verlor Trainer Jürgen Klopp mit Liverpool 2018 das Endspiel in der Königsklasse gegen Real Madrid mit 1: 3 -gelingt jetzt die Revanche?"Es gibt das Gefühl, dass wir die Dinge richtigstellen wollen, definitiv, aber das kann nicht der Hauptgedanke sein", betont der Deutsche, der einen starken Gegner erwartet: "In erster Linie sind sie eine Weltklasse-Mannschaft, ein Weltklasse-Verein, und sie wissen, wie man Fußballspiele gewinnt." Das gilt aber auch für Liverpool. "Ohne Champions-League-Finale wäre es eine tolle Saison. Mit dem Sieg in der Champions League wäre es eine fantastische Saison", betont Klopp.

Stade de France ist guter Boden für Spanier

Gutes Omen für Real: Es ist das dritte Champions-League-Finale, das im Stade de France gespielt wird (Rekord). 2000 gewann Real hier bereits gegen Valencia (3: 0) und mit Barcelona jubelte 2006 erneut ein spanischer Verein (2: 1 gegen Arsenal).