Salzburg darf gegen Benfica sogar 0:1 verlieren

Salzburg liegt vor dem letzten Spiel in Champions-League-Gruppe D 3 Punkte vor den Portugiesen auf Platz 3. Da die Bullen das Hinspiel in Lissabon sensationell mit 2:0 gewonnen haben, dürften sie sich (Dienstag. 21.00 Uhr/live Sky, DAZN) sogar eine Niederlage mit einem Tor Differenz leisten.

Doch Trainer Gerhard Struber warnt: „Wir dürfen nicht zu passiv reagieren.“ Denn bei einem Gegentor brennt der Hut, dann drücken die offensiv gefährlichen Adler mit Weltmeister Di Maria nach, und schon ist es passiert. Struber: „Wir werden ein mentales Drehbuch schnitzen für die Jungs, damit wir mit vollem Elan reingehen und am Ende gegen den Favoriten gewinnen können.“

Routinier Ulmer meldete sich gestern krank

Zudem hat Salzburg Abwehr-Sorgen. Struber bangt um den Einsatz von Kapitän Andreas Ulmer. Der Routinier meldete sich krank, sein Sessel neben Trainer Gerhard Struber blieb bei der Abschluss-Pressekonferenz leer. Struber: „Andi fühlt sich krank, hat Gliederschmerzen. Er wird womöglich im Match fehlen.“ Der Ausfall des 38-Jährigen sei allerdings nicht fix. „Aber es schaut nicht gut aus“, meinte Struber. Ulmer ist für die Salzburger in der Champions League deshalb so wichtig, weil der in der Liga zuletzt als Linksverteidiger eingesetzte Daouda Guindo zu Saisonbeginn nicht für den Bewerb gemeldet wurde. Stammkraft Aleksa Terzic fehlt seit Oktober wegen einer Adduktorenverletzung.

Ex-Bullen-Coach Roger Schmidt angezählt

Sollte Ulmer tatsächlich nicht spielen können, müsste wohl Ersatzkapitän Amar Dedic auf der linken Abwehrseite aushelfen. Als Rechtsverteidiger stünde an seiner Stelle der 19-jährige Deutsche Leandro Morgalla bereit. „Wir haben mittlerweile sehr, sehr viele Erfahrungswerte damit, kurzfristig etwas zu ändern“, sagte Struber über notwendige Anpassungen an seinem Matchplan. In den vergangenen Wochen waren die Salzburger von zahlreichen Verletzungen betroffen.

Auch bei Benfica läuft es nicht rund: Trainer Roger Schmidt ist angezählt. Ausgerechnet Ex-Klub Salzburg könnte für ihn zum Stolperstein werden.