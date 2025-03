Deutschland trauert um eine absolute TV-Legende. Einem Millionenpublikum war er als TV-Kommissar "Der Alte" bekannt - mit 100 Jahren ist Rolf Schimpf verstorben.

Als Hauptkommissar Leo Kress ermittelte Schimpf jahrelang in der legendären Krimiserie "Der Alte".

Laut Informationen der Bild-Zeitung wurde sein Sohn am Freitag informiert, dass er mit 100 Jahren friedlich in einem Pflegeheim in München eingeschlafen ist.