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Hinweise erbeten

Raub in Wien: Polizei fahndet nach dieser Frau

Diese junge Frau wird aktuell gesucht.
© LPD Wien
Die Gesuchte soll mit Gewalt versucht haben einer Jugendlichen das Handy zu entreissen.
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Am Liesinger Platz in Wien soll eine junge Frau am Abend des 10. August eine 16-Jährige in ein Gespräch verwickelt und anschließend versucht haben, ihr Handy mit Gewalt wegzunehmen. Als eine Freundin des Opfers helfen wollte, soll die Verdächtige die 15-Jährige mit Faustschlägen angegriffen haben. Verletzt wurde die Helferin nicht. Die Angreiferin flüchtete ohne Beute.

Polizei veröffentlicht Foto

Das Landeskriminalamt Wien übernahm die Ermittlungen und konnte Bilder der mutmaßlichen Täterin sichern. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien werden diese nun veröffentlicht. Die Verdächtige soll zwischen 16 und 18 Jahre alt und etwa 150 bis 155 Zentimeter groß sein. Sie wird als kräftig gebaut beschrieben und soll dunkle, längere Haare haben.

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Hinweise erbeten

Zum Zeitpunkt der Tat soll die junge Frau ein schwarzes Kleid, eine braune Handtasche und gestreifte Schlapfen getragen haben. Die Polizei bittet nun um Hinweise zur Identität der Verdächtigen. Informationen können auch anonym an das Landeskriminalamt Wien unter 01-31310-33800 weitergegeben werden.

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