Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Bundesliga
Alle Fußball-Ligen Tabelle Spielplan Bundesliga-News
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Bundesliga:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. National
  5. Bundesliga-News
Schwache Offensive: Rapid muss Hartberg-Bollwerk knacken
© GEPA

Doppel-Duell

Schwache Offensive: Rapid muss Hartberg-Bollwerk knacken

17.04.26, 14:51
Teilen

Auf dem Papier hat der SK Rapid das leichteste Doppel vor der Brust, wenn es am Sonntag zu Meistergruppen-Nachzügler Hartberg geht. Doch ein genauerer Blick prophezeit eine knochenharte Aufgabe.

Mit einem Sieg im Frühspiel (14.30 Uhr/live bei Sky & im OE24-Liveticker) könnten sich die Wiener vorerst am LASK vorbeimogeln, dafür braucht es aber einen Sieg in der Steiermark. Und diese Drei-Punkter gab es gegen den TSV nur sehr sporadisch in den letzten Jahren.

In der aktuellen Saison hält man bei einem Sieg und einem Remis, in den zwei Spielzeiten davor wechselten sich die Siege für beide Teams schön ab: Auf ein 3:0 folgte ein 0:3, auf ein 2:1 ein 1:2. Immerhin dieser Kreis wurde von Rapid durchbrochen, doch es wartet alles andere als eine leichte Aufgabe.

Offensive unter Hoff Thorup mit Ladehemmung

Denn auch wenn die Hartberger den letzten Platz im OPO belegen und noch ohne Sieg sind, gingen auch nur zwei der vier Spiele verloren. Mit nur drei Gegentoren stellt man gemeinsam mit Leader Sturm die beste Abwehr. Das Motto von Manfred Schmid lautet ganz klar: hinten dicht machen.

Die namhafte Rapid-Offensive ist, abgesehen vom 4:2-Ausbruch gegen den LASK, unter Johannes Hoff Thorup aber nicht für ihren Torreigen bekannt. In den zehn Partien unter dem Dänen erzielten sie nur zweimal mehr als einen Treffer. Der TSV wird also erneut ein echter Härtetest.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen