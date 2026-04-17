Schwache Offensive: Rapid muss Hartberg-Bollwerk knacken

Auf dem Papier hat der SK Rapid das leichteste Doppel vor der Brust, wenn es am Sonntag zu Meistergruppen-Nachzügler Hartberg geht. Doch ein genauerer Blick prophezeit eine knochenharte Aufgabe.

Mit einem Sieg im Frühspiel (14.30 Uhr/live bei Sky & im OE24-Liveticker) könnten sich die Wiener vorerst am LASK vorbeimogeln, dafür braucht es aber einen Sieg in der Steiermark. Und diese Drei-Punkter gab es gegen den TSV nur sehr sporadisch in den letzten Jahren.

In der aktuellen Saison hält man bei einem Sieg und einem Remis, in den zwei Spielzeiten davor wechselten sich die Siege für beide Teams schön ab: Auf ein 3:0 folgte ein 0:3, auf ein 2:1 ein 1:2. Immerhin dieser Kreis wurde von Rapid durchbrochen, doch es wartet alles andere als eine leichte Aufgabe.

Offensive unter Hoff Thorup mit Ladehemmung

Denn auch wenn die Hartberger den letzten Platz im OPO belegen und noch ohne Sieg sind, gingen auch nur zwei der vier Spiele verloren. Mit nur drei Gegentoren stellt man gemeinsam mit Leader Sturm die beste Abwehr. Das Motto von Manfred Schmid lautet ganz klar: hinten dicht machen.

Die namhafte Rapid-Offensive ist, abgesehen vom 4:2-Ausbruch gegen den LASK, unter Johannes Hoff Thorup aber nicht für ihren Torreigen bekannt. In den zehn Partien unter dem Dänen erzielten sie nur zweimal mehr als einen Treffer. Der TSV wird also erneut ein echter Härtetest.