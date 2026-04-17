Austria will Beichler-Ära bei Salzburg beenden

Den Start in die Meistergruppe haben sich sowohl die Wiener Austria, als auch Red Bull Salzburg ganz anders vorgestellt. Damit der Anschluss an die Top-Teams nicht verloren geht, brauchen beide im direkten Duell wichtige Punkte.

Am Sonntag können die beiden, mit einem Sieg wären sie jeweils punktgleich mit dem Zweiten LASK, im frühen Duell (14.30 Uhr/Live Sky & OE24-Liveticker) vorlegen. Doch für beide geht es auch darum, die eigene Identität (wieder) zu finden.

Die "Veilchen" glänzten seit der Punkteteilung mehr mit Roten Karten und herben Klatschen als mit eigenen Siegen. Im Wiener Derby wurde der Sieg in der 83. Minuten praktisch hergeschenkt, nun muss ausgerechnet gegen Angstgegner Salzburg wieder in die Spur gefunden werden. "Wir wollen uns in diesem Doppel jetzt belohnen", verkündete Coach Stephan Helm.

Beichler kämpft um seinen Job

Das letzte Duell ging mit 2:0 an die Wiener - kurz danach musste Thomas Letsch bei den Bullen gehen - nur war es der einzige volle Erfolg in den letzten 25 Partien. Doch so verletzlich wie aktuell präsentierte sich Salzburg unter Red Bull noch nie. Violetter Wermutstropfen: Der offensive Alleinunterhalter Johannes Eggestein ist erneut fraglich und könnte ausfallen.

Noch wird Daniel Beichler nicht angezählt, aber die Hälfte seiner Spiele gingen verloren. Beim jetzigen Doppel-Duell könnte die Austria also mächtig am Stuhl des 37-Jährigen sägen.