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Lienhart
© Getty

Europa League

3:1 – Lienharts Freiburger locker im Halbfinale

16.04.26, 20:34
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ÖFB-Verteidiger Philipp Lienhart und sein SC Freiburg fertigten Celta Vigo auch in Spanien 3:1 ab und kamen mit einem Gesamtscore von 6:1 lockerleicht ins Halbfinale der Europa League.

Die Tore besorgten Igor Matanovic nach einem schönen Volley-Distanzschuss (33.), Yuito Suzuki (39.) nach einem Lienhart-Ballgewinn und ein weiteres Mal der Japaner in Minute 51. Damit war die Geschichte früh erledigt. Swedberg besorgte in der 91. Minute noch den einzigen Ehrentreffer on 180 Minuten Fußball.

Der Österreicher wurde in der 72. Minute ausgewechselt, immerhin geht es am Sonntag gegen Heidenheim gleich weiter, ehe am 23. April das DFB-Pokal-Halbfinale gegen den VfB Stuttgart wartet.

Im Halbfinale der Europa League (30. April/7. Mai) bekommen es die Breisgauer mit dem Sieger aus dem Duell Real Betis gegen SC Braga (21 Uhr/Canal+ & OE24-Liveticker) zutun, die sich im Hinspiel in Portugal 1:1 trennten.

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