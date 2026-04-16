Halbfinale! Glasner jagt nächstes Europacup-Wunder

Nach dem 3:0 im Heimspiel erreichte Oliver Glasners Crystal Palace mit einer 1:2-Pleite in Florenz das Halbfinale der Conference League.

Die Eagles gingen durch Ismaila Sarr in der 17. Minute in Führung, ehe die Gastgeber durch einen Elfmeter von Gudmundsson (30.) und Ndour (53.) die Partie drehten. Dennoch geht es für Palace im Halbfinale nun gegen Shaktar Donetsk, die nach einem 2:2 insgesamt mit 5:2 gegen AZ Alkmaar aufstiegen.

Das Mainzer ÖFB-Trio Stefan Posch, Phillipp Mwene und Nikolas Veratschnig verspielte in Strasbourg das 2:0 aus dem Hinspiel und schied nach einem 0:4 aus. Posch, vor einer Woche zu Hause noch Torschütze, spielte durch, ließ sich beim 0:3 durch Julio Enciso aber von Martial Godo austanzen (69.). Für die Entscheidung sorgte der frühere Sturm-Graz-Angreifer Emanuel Emegha (74.), der zuvor einen Elfmeter verschossen hatte (66.). Bei den 05ern wurde im Finish Veratschnig für Mwene eingewechselt (81.).

Die Franzosen treffen auf AEK-Athen-Bezwinger Rayo Vallecano. Ein 3:1 in Athen reichte den Griechen nach dem 0:3 auswärts knapp nicht.