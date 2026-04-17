Vorgezogener Titel-Clash bei LASK gegen Sturm

Ein Meistertitel-Finale mit Hin- und Rückspiel, so könnte man die anstehenden Duelle zwischen dem LASK und Sturm Graz bezeichnen. In Linz möchten die Gastgeber den aktuellen Tabellenführer entthronen.

Am Sonntag (17 Uhr/live Sky & OE24-Liveticker) geht es in eines der größten Highlights der bisherigen Bundesliga-Saison. Die zwei besten Teams der Meistergruppe fechten ihr Titelrennen Kopf-an-Kopf aus.

Die Grazer holten seit der 22. Runde elf Punkte und stellen mit drei Gegentoren die beste Abwehr, die Linzer holten zehn und weisen damit den stärksten Angriff (12 Tore) vor. Es darf also ein echtes Giganten-Duell erwartet werden, in dem es in den letzten Jahren regelmäßig zu Torfestivals gekommen ist. Darunter fällt auch der 3:1-Erfolg von Dietmar Kühbauers Elf Ende November, das aber der einzige LASK-Sieg in den letzten sechs Duellen ist.

LASK oder Sturm, wer will den Ball weniger?

Der SK Sturm liegt ihnen also offensichtlich nicht. Gleich vier der anderen fünf gingen sogar verloren. Ganz anders beim Coach selbst, denn Kühbauer ist seit fünf Partien ohne Null-Punkter gegen die "Blackies". Doch auf Statistiken will der 55-Jährige nicht beharren, wie er gegenüber "laola1" betonte: "Du kannst jede Statistik verändern und wir wollen sie positiv verändern." Ebenso will Kühbauer nicht auf die aktuelle Form blicken: "Vor zwei Wochen waren wir weg, jetzt machen wir zwei gute Spiele und sind wieder voll da. Du hast dich jede Woche zu beweisen."

Dennoch kann die Wichtigkeit des Spiels von beiden Teams nicht untergraben werden, immerhin ist der Sieger fix Tabellenführer. Sturm könnte mit dann fünf Punkten Vorsprung sogar einen großen Schritt zum dritten Teller in Folge machen. Beide Teams glänzten vor allem dann, wenn der Ball dem Gegner überlassen wird. "Wir denken, wir wissen, was auf uns zukommt", meinte Sturm-Coach Fabio Ingolitsch zu "Sky" mit dem Verweis auf den tiefen Linzer Block in Salzburg. Es ist also ein hektisches Spiel zu erwarten, bei dem der Ballbesitz oft wechseln wird.