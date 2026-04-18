WSG rettet Punkt nach 0:2-Schock

Ein Last-Minute-Tor von Lukas Hinterseer (88.) hat der WSG am Samstag ein Heim-2:2-(1:2) gegen Altach gerettet.

Die Tiroler waren nach einer halben Stunde mit 0:2 im Rückstand, erarbeiteten sich eine Woche nach dem 0:5-Debakel bei Blau-Weiß Linz aber noch einen verdienten Punkt. Altach liegt damit weiter punktegleich mit der SV Ried an der Spitze der Qualigruppe der Fußball-Bundesliga, die WSG hat als Vierter nach wie vor fünf Punkte Vorsprung auf Schlusslicht Blau-Weiß Linz.

Sandro Ingolitsch (2.) und Yann Massombo (32.) trafen für Altach, die WSG jubelte dank Marco Boras (43.) und Routinier Hinterseer. Bereits am Dienstag (18.30 Uhr) stehen sich die beiden Teams im Ländle neuerlich gegenüber.

Altach erwischte eine Woche nach dem 1:0-Sieg über den GAK einen Traumstart durch einen Volley von Ingolitsch. Die WSG reagierte aktiv, brachte die Gäste aber nur selten in Verlegenheit. Vielmehr fingen sich die Tiroler nach gut einer halben Stunde den nächsten Treffer ein. Nach einem Ballverlust ließ man Massombo auf der rechten Seite gewähren, der 26-Jährige zog von der Strafraumgrenze unbedrängt und gefühlvoll zum 2:0 ab.

Altach immer passiver

Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Pause war dann aber doch Boras zur Stelle, kurz davor hatte Patrick Greil bei einem Lattenschuss die vermutliche Vorentscheidung liegen gelassen (41.). Nach dem Seitenwechsel prüfte Mike Bähre WSG-Goalie Adam Stejskal (48.), ungeachtet dessen wurde Altach immer passiver.

Große Chancen schauten für die WSG aber lange nicht heraus. Bei der vorerst besten verzog Boras aus dem Hinterhalt (70.), wenig später lenkte Altach-Tormann Dejan Stojanovic einen schönen Freistoß von Nikolai Baden Frederiksen über die Latte (74.) und war auch gegen Valentino Müller zur Stelle (83.). Als alles schon mit dem 2:1 rechnete, wurde die Altach-Defensive mit einem hohen Ball ausgehebelt, Hinterseer vollendete. Wenig später sah Altachs Lukas Jäger noch Gelb-Rot.