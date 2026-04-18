Massen-Crash am Nürburgring – Rennfahrer (66) stirbt

Das erste Qualifikationsrennen für das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring endete am Samstag in einer Tragödie. Bei einem schweren Massencrash im Streckenabschnitt Klostertal kam ein 66-jähriger Rennfahrer ums Leben.

Der folgenschwere Unfall ereignete sich gegen 18:00 Uhr, nur etwa 25 Minuten nach dem Start des geplanten vierstündigen Rennens. Im Bereich der Einfahrt zur Steilstrecke im Klostertal krachten insgesamt sieben Fahrzeuge ineinander. Zahlreiche Rettungskräfte und Krankenwagen eilten sofort zur Unfallstelle auf der Nordschleife. Wie Rennleiter Walter Hornung später mitteilte, erlag der Fahrer Juha Miettinen im Medical Center seinen schweren Verletzungen.

Neben dem Todesopfer waren sechs weitere Piloten in den Massencrash verwickelt. Diese wurden nach der Erstversorgung vor Ort in umliegende Krankenhäuser gebracht. Laut Auskunft der Rennleitung befinden sich die verletzten Fahrer zwar in ärztlicher Behandlung, schweben jedoch nicht in Lebensgefahr. An dem Unfall waren unter anderem Fahrzeuge der Marken BMW, Porsche, Aston Martin und Toyota beteiligt, die in der Kurve kollidierten.

"Betroffen sind die Startnummern #27 (Wahl/Rönnefarth/Dumarey/Böckmann, Aston Martin Vantage AMR GT3), #111 (Becker/Spölgen, BMW 325i e90), #121 (Miettinen/Berghult, BMW 325i e90), #410 (Croci/Larbi/Ackermann/Le Bihan, Porsche Cayman GTS), #448 (Klinkmüller/Beckwermert, Porsche Cayman CM12), #503 (Tamm/Egger/Hökfelt, Toyota Supra) und #992 (Griesemann/Griesemann/Adorf/Holzer, Porsche 911 GT3 Cup Manthey 992.1)", berichtete die Rennleitung.

Sofortiger Abbruch des Rennens

Aufgrund der Schwere des Vorfalls und der laufenden Rettungsmaßnahmen wurde das Rennen am Samstag umgehend abgebrochen und nicht wieder gestartet. Der Veranstalter nahm den offiziellen Livestream auf YouTube offline.

Die Erschütterung in der Motorsport-Community ist groß. Nach den tragischen Nachrichten wurde entschieden, dass der Rennbetrieb für den heutigen Samstag vollständig eingestellt bleibt. Am morgigen Sonntag soll es vor dem geplanten Start eine Gedenkminute auf der Rennstrecke geben.

Juha Miettinen galt als feste Größe im Breitensport des Motorsports. Er gewann unter anderem die Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) in der Klasse V4 und holte weitere zahlreiche Podestplätze und Klassensiege.