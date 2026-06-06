TV-Tipp
Die Sport-Highlights am Sonntag
Sport-Nonstop wartet am Sonntag auf die Fans im TV.
Leclerc hofft in Monaco auf Heimsieg
14 Uhr
Klassiker. Eines der Highlights im Formel-1-Kalender findet alle Jahre wieder in den engen Gassen von Monaco statt. Heuer haben die Fans die große Hoffnung auf den Sieg von Lokalmatador Charles Leclerc.
Erzbergrodeo
13 Uhr
Action. Wer bezwingt den legendären Erzberg in der Steiermark am schnellsten? Tausende Fahrer stehen auch heuer wieder am Start und hoffen, den Weg ins Ziel zu finden.
Italien träumt in Paris vom nächsten Sandplatz-König
15.30 Uhr
Finale. Wer wird der neue König von Paris und folgt Carlos Alcaraz? Trotz des frühen Aus von Jannik Sinner steht ein Italiener im Endspiel der French Open und lässt ein Land vom großen Coup träumen.
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