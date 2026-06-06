Die Sport-Highlights am Sonntag

Am Sonntag warten wieder jede Menge Sport-Highlights im TV.

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Sport-Nonstop wartet am Sonntag auf die Fans im TV.

Leclerc hofft in Monaco auf Heimsieg

Ferrari-Star Charles Leclerc plant Coup. © Formula 1 via Getty Images

ORF 1/Sky

14 Uhr

Klassiker. Eines der Highlights im Formel-1-Kalender findet alle Jahre wieder in den engen Gassen von Monaco statt. Heuer haben die Fans die große Hoffnung auf den Sieg von Lokalmatador Charles Leclerc.

Erzbergrodeo

Kampf um die Nummer 1 am Erzberg. © Getty Images

ServusTV

13 Uhr

Action. Wer bezwingt den legendären Erzberg in der Steiermark am schnellsten? Tausende Fahrer stehen auch heuer wieder am Start und hoffen, den Weg ins Ziel zu finden.

Italien träumt in Paris vom nächsten Sandplatz-König

Hochspannung am Centre Court. © APA/AFP/JULIEN DE ROSA

ServusTV

15.30 Uhr

Finale. Wer wird der neue König von Paris und folgt Carlos Alcaraz? Trotz des frühen Aus von Jannik Sinner steht ein Italiener im Endspiel der French Open und lässt ein Land vom großen Coup träumen.