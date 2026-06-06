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Die Sport-Highlights am Sonntag

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© Getty Images/Maskot
Am Sonntag warten wieder jede Menge Sport-Highlights im TV.
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Sport-Nonstop wartet am Sonntag auf die Fans im TV.

Leclerc hofft in Monaco auf Heimsieg

MIAMI, FLORIDA - MAY 03: Charles Leclerc of Monaco and Scuderia Ferrari and Lewis Hamilton of Great Britain and Scuderia Ferrari in the Pitlane prior to the F1 Grand Prix of Miami at Miami International Autodrome on May 03, 2026 in Miami, Florida. (Photo by Hector Vivas - Formula 1/Formula 1 via Getty Images)
Ferrari-Star Charles Leclerc plant Coup. © Formula 1 via Getty Images
ORF 1/Sky
14 Uhr

Klassiker. Eines der Highlights im Formel-1-Kalender findet alle Jahre wieder in den engen Gassen von Monaco statt. Heuer haben die Fans die große Hoffnung auf den Sieg von Lokalmatador Charles Leclerc.

Erzbergrodeo

EISENERZ, AUSTRIA - JUNE 07: Extreme enduro riders compete during the Red Bull Hare Scramble on June 7, 2015 in Eisenerz, Austria. (Photo by Samo Vidic/Getty Images)
Kampf um die Nummer 1 am Erzberg. © Getty Images
ServusTV
13 Uhr

Action. Wer bezwingt den legendären Erzberg in der Steiermark am schnellsten? Tausende Fahrer stehen auch heuer wieder am Start und hoffen, den Weg ins Ziel zu finden.

Italien träumt in Paris vom nächsten Sandplatz-König

TOPSHOT - This photograph taken on June 3, 2026 shows a zooming effect during the men's quarter final singles between match Italy's Matteo Berrettini and Italy's Matteo Arnaldi on day 11 of the French Open tennis tournament on Court Philippe-Chatrier at the Roland-Garros Complex in Paris. (Photo by JULIEN DE ROSA / AFP)
Hochspannung am Centre Court. © APA/AFP/JULIEN DE ROSA
ServusTV
15.30 Uhr

Finale. Wer wird der neue König von Paris und folgt Carlos Alcaraz?  Trotz des frühen Aus von Jannik Sinner steht ein Italiener im Endspiel der French Open und lässt ein Land vom großen Coup träumen.

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