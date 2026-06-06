TV
Radio
E-Paper
Sport

Wende perfekt

Kapfenberg zum achten Mal Männer-Meister

KAPFENBERG,AUSTRIA,06.JUN.26 - BASKETBALL - Superliga, play off final, Bulls Kapfenberg vs Gunners Oberwart. Image shows the rejoicing of team Bulls. Photo: GEPA pictures/ Hans Oberlaender
© GEPA pictures/ Hans Oberlaender
In einem neuerlich intensiven fünften Finalspiel haben die Basketballer der Kapfenberg Bulls am Samstag die Wende in der "best of five"-Finalserie perfekt gemacht.
OE24 auf Google bevorzugen

Mit einem 94:80-(47:50)-Heimsieg sorgte das Team für ihren insgesamt achten Meistertitel in der Super-Liga bzw. den ersten seit 2019. Oberwart, das mit zwei Siegen in die finale Serie gestartet war, konnte sich im Finish nicht mehr gegen seine Entthronung nach zwei Titeln en suite wehren.

Auch interessant

Bauprojekt in Schutzgebiet: Proteste gegen Trump-Schwiegersohn

Darum kann Thomalla Zverev nicht vor Ort unterstützen

Vikings & Holmes setzen Erfolgslauf fort

Österreichische Fotografin Elfie Semotan 84-jährig gestorben

Majestäten und Menschenmengen begrüßen Papst

Das Spiel in der Steiermark war einmal mehr nichts für schwache Nerven. Zur Halbzeit noch drei Punkte im Rückstand gingen die Hausherren um Kapitän Nemanja Krstic mit einem Plus-Eins ins Schlussviertel, wo sie die deutlich besseren Nerven bewiesen. Ein 9:2-Lauf zu Beginn brachte praktisch die Vorentscheidung, Oberwart konnte in den finalen Minuten nicht mehr nachlegen und muss weiter auf sein fünftes Championat nach 2011, 2016, 2024 und 2025 warten.

Die im Grunddurchgang erstplatzierten und im Play-off bis zum Finale makellosen Bulls Kapfenberg brachten ihre Saison damit doch noch zu einem erfolgreichen Ende. Nach den beiden Niederlagen zum Auftakt der Finalserie hatte es schon etwas düster ausgeschaut für die Steirer, die im Cupfinale im vergangenen Jänner im Endspiel gegen Wels noch durch die Finger geschaut hatten.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Tennis-Teenie (19) holt French Open

Kapfenberg zum achten Mal Männer-Meister

Antonelli holt sich Monaco-Pole - Verstappen 2.

Schwerer Rückfall für unseren Auftaktgegner Jordanien

So buhlen Politiker um unsere WM-Fußballer

WM-Eklat: USA verweigern Iranern die Einreise

Vikings & Holmes setzen Erfolgslauf fort

WM-Streit um den Iran eskaliert völlig

Darum kann Thomalla Zverev nicht vor Ort unterstützen

Trainer-Wirbel um Jürgen Klopp bei Real Madrid