So feiert Haaland seinen 26. Geburtstag

Fußball-Star Erling Haaland hat seinen 26. Geburtstag auf einer Luxus-Yacht vor Sizilien gefeiert. Auch ein Partyabend in einem Club durfte nicht fehlen.

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Erling Haaland hat seinen 26. Geburtstag mit einer besonderen Luxus-Party gefeiert. Nach der Weltmeisterschaft gönnte sich der Star von Manchester City eine Auszeit und zelebrierte seinen Ehrentag auf einer Yacht vor der Küste Siziliens.

Feierlichkeiten auf geschmückter Yacht

In seiner Snapchat-Story gewährte der norwegische Nationalspieler seinen Fans Einblicke in die Feierlichkeiten. Auf mehreren Bildern ist die geschmückte Yacht zu sehen. Mit von der Partie war auch Nationalelf-Kollege Sander Berge, der mit Norwegen-Trikot, Wikingerhelm und blonder Perücke für eine gehörige Portion Heimatgefühl sorgte.

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Tomahawk-Steaks und Eindrücke auf Snapchat

Auch beim Essen ließ der Stürmer offenbar nichts anbrennen. In einer weiteren Story präsentierte sich Haaland genüsslich beim Essen von Tomahawk-Steaks. Seine Freundin Isabel Haugseng Johansen teilte unterdessen weitere Eindrücke. Haaland selbst hielt sich mit weiteren Details zurück.