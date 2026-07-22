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Happy Birthday!

So feiert Haaland seinen 26. Geburtstag

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Fußball-Star Erling Haaland hat seinen 26. Geburtstag auf einer Luxus-Yacht vor Sizilien gefeiert. Auch ein Partyabend in einem Club durfte nicht fehlen.
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Erling Haaland hat seinen 26. Geburtstag mit einer besonderen Luxus-Party gefeiert. Nach der Weltmeisterschaft gönnte sich der Star von Manchester City eine Auszeit und zelebrierte seinen Ehrentag auf einer Yacht vor der Küste Siziliens.

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Feierlichkeiten auf geschmückter Yacht

In seiner Snapchat-Story gewährte der norwegische Nationalspieler seinen Fans Einblicke in die Feierlichkeiten. Auf mehreren Bildern ist die geschmückte Yacht zu sehen. Mit von der Partie war auch Nationalelf-Kollege Sander Berge, der mit Norwegen-Trikot, Wikingerhelm und blonder Perücke für eine gehörige Portion Heimatgefühl sorgte.

Tomahawk-Steaks und Eindrücke auf Snapchat

Auch beim Essen ließ der Stürmer offenbar nichts anbrennen. In einer weiteren Story präsentierte sich Haaland genüsslich beim Essen von Tomahawk-Steaks. Seine Freundin Isabel Haugseng Johansen teilte unterdessen weitere Eindrücke. Haaland selbst hielt sich mit weiteren Details zurück.

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