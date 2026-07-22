Fußball-Star rasiert Freundin die Haare ab

Bundesliga-Profi Eren Dinkci und seine Freundin Cinja kämpfen gemeinsam nach ihrer Blutkrebs-Diagnose. In einem TikTok-Video rasiert der Fußballer ihr nach der Chemotherapie die Haare ab.

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In einem TikTok-Video zeigt Cinja, wie Eren Dinkci ihr die Haare abrasiert, da diese aufgrund der nötigen Chemotherapie ausfallen. Der Profi geht mit dem Rasierer über ihren Kopf, damit Cinja wieder selbst über ihre Haare bestimmen kann. Sie schreibt dazu: "es sind nur Haare hallelujah."

Schockierende Diagnose Anfang des Jahres

Anfang des Jahres erhielt die junge Frau die schockierende Diagnose Blutkrebs. Cinja und Eren stehen die schwere Zeit zusammen durch. Nachdem kein passender Stammzellenspender gefunden wurde, wandte sich das Paar mutig an die Öffentlichkeit, um auf das Thema Blutkrebs aufmerksam zu machen. Tausende Menschen ließen sich daraufhin bei verschiedenen DKMS-Aktionen als Spender registrieren.

© Getty Images

Cinja muss zur Behandlung eine Chemotherapie durchmachen und zeigt in ihren Videos, wie anstrengend diese Zeit ist, aber auch, wie kleine Momente ein Lächeln auf ihr Gesicht zaubern. Nachdem Dinkci ihr die Haare abrasierte, trägt sie eine Perücke. Als sie mit einer Freundin für ein Foto posiert, nimmt sie die Perücke ab – die Freundin reagiert erst geschockt, danach umarmen sich die beiden.

Hoffnungsvolle Worte zur Gesundheit

Im Mai sagte Dinkci zu BILD über den Gesundheitszustand seiner Freundin: "Sie hat sehr viel Energie. Wir haben gute Nachrichten bekommen und hoffen, dass es so weitergeht. Meiner Freundin geht’s aktuell einfach sehr gut, das gibt uns total viel Energie."

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Sportliche Zukunft beim SC Freiburg

Sportlich ist die Zukunft für Dinkci weiter offen. Nach seiner Leihe beim 1. FC Heidenheim kehrte er zum Start der Vorbereitung zu seinem Stammclub SC Freiburg zurück. Noch ist unklar, ob er dort bleibt oder noch wechselt. Viel wichtiger bleibt jedoch, dass seine Freundin Cinja wieder vollständig gesund wird und sie mit Eren an ihrer Seite weiter stark bleibt.