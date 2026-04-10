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Wiener Unternehmen unterstützen Stadt bei Klimazielen
© Stadt Wien / Christian Jobst

Klimaallianz

Wiener Unternehmen unterstützen Stadt bei Klimazielen

10.04.26, 14:58
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Wien holt beim Klimaschutz 17 große Firmen bei der „Klimaallianz" ins Boot. Die haben sich dazu bekannt, die Stadt zu unterstützen, bis 2040 klimaneutral zu wirtschaften. Im Gegenzug verspricht das Rathaus, für die Unternehmen entsprechende Rahmenbedingungen zur Verfügung zu stellen. 

Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) verwies bei der Unterzeichnung des Memorandums am Freitag unter anderem auf die Notwendigkeit, von fossilen Energieträgern wegzukommen. „Die internationale Situation gibt uns hier recht", befand er. Wien, so hob Ludwig hervor, habe bereits 1999 ein Klimaschutzprogramm verabschiedet. Mit dem nun geschmiedeten Pakt werde auch der Wirtschaftsstandort gestärkt.

17 Firmen zum Auftakt mit dabei

Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ), NEOS-Klubchefin Selma Arapovic und der Präsident der Wiener Wirtschaftskammer, Walter Ruck, zeigten sich ebenfalls überzeugt, dass Klimaschutz und die Allianz mit den Unternehmen dazu beitragen könnten, die Lebensqualität in der Stadt zu schützen. Zum Auftakt haben sich 17 namhafte Firmen zur Zusammenarbeit bekannt: Ankerbrot, Billa, Del Fabro Kolarik, EVVA, Intervet, Hoerbiger, Holcim, Takeda, Salesianer Miettex, Schachinger Logistics, Herba Chemosan, Ottakringer, Porr, Siemens AG und Siemens Mobility, die Wiener Stadtwerke und Wienerberger. "Wir setzen gemeinsam sowie in unserem jeweiligen Wirkungsbereich Ziele und Aktivitäten zu Klimaschutz, Klimaanpassung sowie Kreislaufwirtschaft", heißt es im Vertrag. Wissen und Erfahren dazu würden auch gemeinsam geteilt.

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