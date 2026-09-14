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Täter flüchtig

Messer-Attacke beim Schwedenplatz: 2 Verletzte

Der Vorfall ereignete sich beim Bermuda-Dreieck.
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Bei der Auseinandersetzung in der Wiener City wurden ein 18- und ein 19-Jähriger verletzt. Von den Tätern fehlt bisher jede Spur.
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In der Nacht auf Sonntag ist ein Raufhandel am Franz-Josefs-Kai beim Schwedenplatz in der Wiener Innenstadt aus dem Ruder gelaufen. Nach ersten Zeugenaussagen soll ein Beteiligter plötzlich ein Messer gezogen haben. Ein 18-Jähriger erlitt dabei eine Schnittverletzung am Rücken, ein 19-Jähriger wurde mit einem Stich an der Schulter verletzt.

Täter auf der Flucht

Als ein Freund den Angreifer von den Verletzten wegziehen wollte, soll der Verdächtige auch ihn mit dem Messer bedroht haben. Danach flüchteten die mutmaßlichen Täter in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb zunächst ohne Erfolg. Die Hintergründe des Streits sind noch unklar.

Ermittlungen laufen

Die beiden verletzten Männer wurden von der Berufsrettung Wien erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.

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