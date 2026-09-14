650 Hennen suchen dringend ein neues Zuhause

Rund 650 ehemalige Legehennen brauchen dringend einen neuen Lebensplatz. Tierschutz Austria und der Verein "Rette Dein Huhn" suchen daher Menschen, die den Tieren ein artgerechtes Zuhause mit ausreichend Auslauf bieten können.

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Die 17 Monate alten Hennen der Rasse Lohmann Brown stammen aus einem Freilandbetrieb nahe Wiener Neustadt und sind den Auslauf gewohnt. Für die Tiere bedeutet die Vermittlung die Chance auf ein Leben abseits der industriellen Eierproduktion. Während Hennen in der Hobbyhaltung mehrere Jahre alt werden können, werden Legehennen in der industriellen Haltung aufgrund ihrer hohen Eierproduktion häufig bereits nach relativ kurzer Zeit durch jüngere Tiere ersetzt.

Die Unterbringung von 650 Hennen ist für den Tierschutz eine große Herausforderung. Gesucht werden deshalb möglichst viele private Plätze, an denen die Tiere dauerhaft gehalten werden können. Gleichzeitig wollen Tierschutz Austria und "Rette Dein Huhn" auf die Bedingungen der industriellen Eierproduktion aufmerksam machen und für einen bewussteren Eierkonsum sensibilisieren. Die Übergabe der Hennen ist nach Vereinbarung am 19. September um 19 Uhr in der Nähe des Betriebs bei Wiener Neustadt oder über das Tierschutzhaus in Vösendorf möglich. Wenn du Hennen aufnehmen möchtest, kannst du dich unter tierheimleitung@tierschutz-austria.at melden.

Unsere Tiere – Das große oe24.TV-Tierschutzmagazin von Sonntag, 13.09.2026, hier in voller Länge sehen. Nächste Ausgabe Unsere Tiere: 21.09.2026, 18:30 Uhr.

Wenn du bereits Hühner hältst und neue dazu nehmen möchtest, solltest du die Zusammenführung gut im Auge behalten. Hühnergruppen zeigen ein starkes Rangverhalten. Bei Neuankömmlingen kann es zu kämpfen kommen, die in einem gewissen Rahmen unbedenklich sein können und sich mit der Zeit legen. Manchmal kann jedoch eine Zusammenführung eine derartige Unruhe im Hühnervolk verursachen, sodass über eine Trennung nachgedacht werden muss, um Verletzungen zu verhindern.

Die Anschaffung von jedem Tier sollte wohlüberlegt sein

Was gibt es über die Haltungsbedingungen zu beachten?

Hühner sind soziale Tiere und brauchen Gesellschaft. Sie sollten daher nicht alleine gehalten werden, sondern in einer Gruppe von mindestens fünf Tieren leben können. Die Tiere brauchen außerdem ausreichend Platz, um sich aus dem Weg gehen und ihre natürlichen Verhaltensweisen ausleben zu können. Besonders wichtig ist ein abwechslungsreicher, sicherer Auslauf. Hühner brauchen die Möglichkeit, zu scharren, zu picken und nach Futter zu suchen. Gleichzeitig sollten im Auslauf Sträucher, Büsche oder andere natürliche Versteck- und Schutzmöglichkeiten vorhanden sein. Hühner fühlen sich ohne solche Rückzugsmöglichkeiten schnell unsicher, weil sie von Natur aus Schutz vor möglichen Fressfeinden suchen. Außerdem brauchen sie an sonnigen Tagen Schattenplätze. Nachts schlafen die Hühner in einem Stall, aber auch tagsüber werden sie diesen nutzen. Der Stall sollte trocken, sauber, gut belüftet und zugfrei sein und die Tiere vor Kälte, Hitze und Regen schützen. Eine lockere Stroheinstreu bietet den Hühnern einen geeigneten Untergrund zum Scharren und Beschäftigen. Zusätzlich brauchen sie erhöhte Sitzstangen, auf denen sie schlafen können, sowie geschützte Legenester für die Eiablage. Ein trockener Bereich mit Sand ermöglicht außerdem das für Hühner wichtige Staubbaden und die Gefiederpflege. Der Sand muss immer trocken sein und sollte regelmäßig gewechselt werden. Für die tägliche Versorgung müssen jederzeit frisches Wasser und hochwertiges, für Legehennen geeignetes Futter zur Verfügung stehen. Äste, Pflanzen, unterschiedliche Untergründe und weitere Beschäftigungsmöglichkeiten sorgen dafür, dass die Tiere ihren natürlichen Erkundungs- und Nahrungssuchtrieb ausleben können. Die Hühner sollten regelmäßig beobachtet werden, damit Krankheiten oder Verletzungen früh erkannt und entsprechend behandelt werden können.



Hühner sind liebenswerte Tiere, die Menschen erkennen können und mit der Zeit Vertrauen schenken.

Wenn du bereit bist, den Hennen ein neues zu Hause zu bieten, melde dich bei tierheimleitung@tierschutz-austria.at